La Diamond League di atletica prende il via a Shanghai/Keqiao, segnando l'inizio di una stagione che si preannuncia ricca di sfide tra i più grandi nomi della disciplina. L'appuntamento in Cina vede la partecipazione di detentori di record mondiali come Faith Kipyegon (1500 metri femminili), Mondo Duplantis (salto con l'asta) e Karsten Warholm (400 ostacoli), affiancati da altre stelle internazionali e campioni iridati.

Grande attesa per la superstar svedese Mondo Duplantis, che inaugura la sua stagione all'aperto dopo aver stabilito il nuovo record del mondo indoor a 6,31 metri.

Duplantis affronterà il greco Emmanouil Karalis, che a febbraio ha raggiunto il secondo posto nella classifica mondiale con un salto di 6,17 metri. In conferenza stampa, Duplantis ha dichiarato: "C'è sempre un po' di pressione in più quando è la prima competizione dell'anno, aggiunge qualcosa. Ho l'impressione di sentirmi bene, ma vedremo domani se è davvero così. In ogni caso, ho davvero voglia di saltare in alto".

Grandi nomi e duelli in pista

La tappa cinese della Diamond League ospita anche numerose medaglie d'oro mondiali come Shericka Jackson, Cordell Tinch, Letsile Tebogo, Ditaji Kambundji e Daniel Ståhl. Nei 200 metri femminili si preannuncia una gara di altissimo livello con la due volte campionessa del mondo Shericka Jackson, la statunitense Sha'Carri Richardson, la medaglia d'argento mondiale Amy Hunt, la due volte campionessa olimpica Shaunae Miller-Uibo, la vincitrice dello scorso anno Anavia Battle e Jenna Prandini, che ha già segnato 10,97 nei 100 metri e 22,36 nei 200 metri in questa stagione.

Nei 100 metri maschili, il campione olimpico dei 200 metri Letsile Tebogo sarà tra i protagonisti, insieme a Kenny Bednarek (due volte medaglia olimpica e mondiale nei 200 metri), Trayvon Bromell (due volte medaglia di bronzo mondiale nei 100 metri), il detentore del record sudafricano Akani Simbine e Lachlan Kennedy, che il mese scorso ha corso in 9,96 secondi vincendo il titolo australiano.

Focus sulle gare a ostacoli e calendario della stagione

I 100 metri a ostacoli femminili sono caratterizzati dallo scontro tra le ultime quattro campionesse mondiali outdoor: Kambundji, Masai Russell, Danielle Williams, e la detentrice del record mondiale Tobi Amusan. In gara anche Devynne Charlton, che ha vinto gli ultimi tre titoli mondiali indoor dei 60 metri a ostacoli.

La Diamond League prevede quattordici appuntamenti prima della finale di due giorni a Bruxelles a settembre. L'apertura a Shanghai rappresenta il primo banco di prova per gli atleti che puntano a confermarsi o a sorprendere nel corso della stagione. La presenza di tanti campioni mondiali e olimpici promette spettacolo e risultati di rilievo già dalle prime gare.