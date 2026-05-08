La redazione regionale presenta una panoramica completa delle principali notizie dall'Emilia-Romagna, con gli aggiornamenti più rilevanti diffusi alle ore 18. Questo quadro dettagliato copre la cronaca locale, gli eventi culturali, le iniziative ambientali e le manifestazioni che hanno animato la regione.

Cronaca: Arresto per Maltrattamenti a Modena

Un grave episodio di maltrattamenti in famiglia ha scosso la provincia di Modena. I carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di aver aggredito la propria nonna. L'uomo avrebbe afferrato l'anziana per il collo, facendola cadere a terra.

La vittima, fortunatamente, è riuscita a fuggire e a trovare rifugio presso un vicino, da dove è stata prontamente soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non ha riportato gravi conseguenze. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha prontamente disposto la custodia cautelare in carcere per il nipote, sottolineando la gravità del gesto.

Cultura: “Sguardi d’Impresa” celebra Ferrari a Modena

A Modena, gli appassionati di arte e motori possono visitare la mostra “Sguardi d’Impresa” di Mimmo Frassineti, inaugurata presso il prestigioso Palazzo dei Musei. L'esposizione, a ingresso gratuito, rende omaggio al leggendario mondo Ferrari, celebrando i quarantacinque anni dalla prima collaborazione tra l'artista e il celebre marchio automobilistico.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione degli archivi del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, offrendo una prospettiva unica sul legame tra arte e industria.

Ambiente: Salvataggio di un Cervo sull'A1 Panoramica

Momenti di apprensione e poi di sollievo sull'autostrada A1 Panoramica, nel Bolognese, dove un cervo è rimasto intrappolato tra i guard-rail. La Polizia Stradale di Pian del Voglio è intervenuta prontamente per salvare l'animale. Gli agenti hanno gestito il traffico, rallentandolo e chiudendo temporaneamente entrambe le carreggiate, per consentire l'intervento dei veterinari dell'Azienda Usl Toscana Centro. Dopo essere stato sedato in sicurezza, il cervo è stato liberato e rimesso nel suo habitat naturale, un intervento coordinato che ha garantito la sua incolumità.

Eventi: La Balloon Cup decolla da Piacenza

Nonostante il tempo incerto, la Balloon Cup, una prestigiosa gara internazionale di mongolfiere, ha preso il via da Piacenza. L'evento, in programma per tre giorni presso l'aeroporto di San Damiano, ha attirato numerosi appassionati. Il pubblico ha potuto assistere al suggestivo decollo e al sorvolo delle mongolfiere, immortalando con fotografie la spettacolare pattuglia Legend, composta da vecchi aeroplani e turboelica. A seguire, l'emozionante decollo del G91 delle Frecce Tricolori ha offerto uno spettacolo indimenticabile, rendendo l'apertura della competizione un vero successo.

Gestione Territoriale: Summit dei Forestali a Castelnovo Monti

Nella giornata dell'otto maggio 2026, si è tenuto a Castelnovo Monti un importante summit dei forestali.

L'incontro, dedicato alla gestione dei boschi e alla sicurezza del territorio, si è svolto dalle ore quindici alle diciassette presso la sede dell'Unione Comuni Appennino. Ha visto la partecipazione di tecnici, operatori forestali, associazioni e cittadini, tutti interessati alla tutela del paesaggio e all'applicazione della scienza ecologica per la salvaguardia dell'ambiente regionale.