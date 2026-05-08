L'atteso esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia è domani, quando il numero uno al mondo scenderà in campo sul Campo Centrale del Foro Italico. L'ufficialità è giunta con il programma di gioco diramato dall’ATP: Sinner affronterà l’austriaco Sebastian Ofner per la prima gara della sessione serale, non prima delle 19.

La sfida, valida per il secondo turno del prestigioso torneo romano, vedrà Sinner, molto atteso dal pubblico, opporsi a Ofner (numero 82 del mondo). L’austriaco ha superato Alex Michelsen in due set al turno precedente.

Per Sinner, questo debutto è significativo per il suo recente trionfo a Madrid e l'impressionante striscia di ventitré vittorie consecutive a livello ATP.

Sinner, un protagonista in campo

La partita tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà il fulcro della sessione serale, un riconoscimento per l'altoatesino. Sinner giunge a Roma dopo aver stabilito un record storico, conquistando cinque titoli consecutivi nei Masters 1000, un'impresa mai realizzata prima nel circuito. Il match del secondo turno si preannuncia interessante, anche perché i due non si sono mai incontrati a livello ATP. L’unico precedente è del 2019, al Challenger di Ortisei, con Sinner vincitore per 6-2, 6-4.

Copertura televisiva e montepremi

La sfida tra Sinner e Ofner sarà in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Diretta Tennis, e in streaming su NOW. Una partita al giorno degli Internazionali d’Italia sarà inoltre disponibile in chiaro su TV8. Il montepremi prevede per il secondo turno 31.585 euro, e per il vincitore oltre un milione di euro. Il debutto di Sinner, molto atteso dal pubblico romano, si conferma uno degli eventi più rilevanti della giornata di gare al Foro Italico.