Kimi Antonelli ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Formula 1, conquistando il Gran Premio di Miami e firmando la sua terza vittoria consecutiva. Il giovane talento italiano della Mercedes, partito dalla pole position, ha dominato la gara americana, consolidando la sua leadership nel Mondiale piloti. Al termine della corsa, Antonelli ha voluto dedicare il suo trionfo ad Alex Zanardi, un gesto che ha emozionato il pubblico presente sul gradino più alto del podio.

La giornata di gara è iniziata con un anticipo di tre ore a causa dei timori di fulmini e pioggia, ma si è poi svolta interamente su pista asciutta.

Al via, Charles Leclerc su Ferrari ha avuto uno scatto eccezionale, riuscendo a superare sia Antonelli che Max Verstappen. Quest'ultimo, su Red Bull, è stato protagonista di un testacoda che lo ha costretto a una difficile rimonta dalle retrovie. Pochi giri dopo, l'intervento della safety car si è reso necessario per un doppio incidente che ha coinvolto la Red Bull di Hadjar e l'Alpine di Gasly. Alla ripartenza, la McLaren di Norris ha temporaneamente preso il comando, ma Antonelli ha dimostrato grande freddezza e, grazie a una strategia impeccabile culminata in un undercut riuscito, è riuscito a riprendere la testa della corsa, mantenendola fino al traguardo.

Il trionfo e la dedica speciale

Nel post-gara, un emozionato Antonelli ha dichiarato: “Dedico la mia vittoria ad Alex Zanardi.

È solo l’inizio, la strada è ancora lunga e il team ha fatto un lavoro strepitoso. Grazie alla mia famiglia”. Sul podio, insieme al vincitore, sono salite le due McLaren. Oscar Piastri ha conquistato il terzo posto, approfittando delle difficoltà finali della Ferrari di Leclerc, che, dopo una partenza brillante, è stato protagonista di un testacoda all'ultimo giro, scivolando al sesto posto. La quarta posizione è andata a George Russell con l'altra Mercedes, seguito dalla Red Bull di Max Verstappen, autore di una notevole rimonta. Lewis Hamilton, al volante dell'altra Ferrari, ha concluso la gara al settimo posto, condizionato da un probabile danno subito nelle fasi iniziali della competizione.

Antonelli nella storia della Formula 1

Con questo successo a Miami, Kimi Antonelli ha stabilito un nuovo record, diventando il primo pilota nella storia della Formula 1 a vincere le sue prime tre gare partendo ogni volta dalla pole position. Questo risultato eccezionale lo proietta a quota 100 punti nel Mondiale, consolidando la sua posizione di leader davanti al compagno di squadra Russell (80 punti) e a Leclerc (63 punti). Nonostante l'entusiasmo per il momento positivo, Antonelli ha mantenuto un approccio cauto, sottolineando che la stagione è ancora lunga e che sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e continuare a lavorare in sinergia con il team. Il prossimo appuntamento del calendario di Formula 1 sarà in Canada, dove il giovane pilota italiano cercherà di confermare il suo straordinario stato di forma e difendere con determinazione la leadership in classifica generale.