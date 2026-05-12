Il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, di soli diciannove anni, ha conquistato un posto nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma, ottenendo una netta vittoria su Learner Tien con il punteggio di 6-1, 6-4. L’incontro, disputato al Foro Italico, ha visto Jodar imporsi con autorità, confermando la sua costante crescita sulla terra battuta e prolungando una serie di risultati di rilievo nel circuito maggiore.

Con questo successo, Jodar è diventato il più giovane tennista a raggiungere i quarti di finale a Roma dai tempi di Novak Djokovic nel 2007.

La sua prestazione contro Tien, caratterizzata da colpi potenti e una impressionante consistenza da fondo campo, gli ha permesso di accedere al suo secondo quarto di finale consecutivo in un torneo ATP Masters 1000. Nel prossimo turno, il giovane spagnolo affronterà il vincente tra Alexander Zverev, seconda testa di serie, e l’italiano Luciano Darderi, diciottesima testa di serie.

Una prestazione dominante al Foro Italico

Nel match che lo ha visto protagonista contro Tien, Jodar ha lasciato pochissimo spazio all’avversario, cedendo il servizio solo una volta, all’inizio del secondo set. Nonostante il break subito, il diciannovenne ha saputo reagire prontamente, inanellando quattro giochi consecutivi che gli hanno consentito di chiudere l’incontro con grande sicurezza.

La sua capacità di mantenere alta l’intensità e di gestire i momenti delicati del match ha suscitato l’ammirazione del pubblico e degli addetti ai lavori.

Grazie a questa importante vittoria, Jodar si assicura anche la testa di serie per il prossimo Roland Garros, a conferma della sua rapida ascesa tra i protagonisti del circuito. Il suo percorso a Roma rappresenta un ulteriore passo avanti in una stagione che lo vede sempre più protagonista nei grandi appuntamenti internazionali.

Casper Ruud e gli altri protagonisti del torneo

Nella stessa giornata, il norvegese Casper Ruud ha superato l’italiano Lorenzo Musetti con un netto 6-3, 6-1, raggiungendo il suo quinto quarto di finale a Roma in sette partecipazioni.

Ruud si unisce così a Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev come uno dei quattro tennisti in attività capaci di raggiungere almeno cinque volte i quarti nel prestigioso torneo romano. Musetti, condizionato da un problema alla coscia sinistra, non è riuscito a replicare il risultato della passata edizione, vedendo negata la sua corsa per un secondo quarto di finale a Roma.

Il torneo prosegue dunque con Jodar tra i protagonisti più attesi, pronto a sfidare i migliori del circuito e a consolidare il suo ruolo di giovane rivelazione sulla scena internazionale del tennis.