Nishesh Basavareddy ha firmato la prima grande sorpresa del Roland Garros 2026, eliminando a sorpresa Taylor Fritz, la settima testa di serie del torneo, nel corso del primo turno disputato sul prestigioso Court Suzanne-Lenglen. Il giovane statunitense di ventuno anni, entrato nel tabellone principale grazie a una wild card, ha superato il connazionale con un punteggio combattuto di 7-6(5), 7-6(5), 6-7(9), 6-1. Questa vittoria segna un doppio traguardo significativo per Basavareddy: è la sua prima vittoria in carriera contro un giocatore classificato nella Top 10 mondiale e il suo primo successo assoluto nel main draw dello Slam parigino.

Basavareddy, attualmente al numero 148 del ranking mondiale e con un passato nel circuito universitario di Stanford, ha sfoggiato una grande creatività e un tocco raffinato in campo. Ha sorpreso Fritz con una serie incessante di smorzate vincenti, una tattica che ha visibilmente disorientato il più esperto avversario. Al termine del match, un emozionato Basavareddy ha dichiarato al pubblico: "Che partita. Taylor è ovviamente un grande giocatore, quindi sono davvero felice di avercela fatta, soprattutto dopo aver perso il terzo set. Primo main draw al Roland Garros e tutto questo supporto, è incredibile". Ha inoltre ringraziato i presenti anche in francese, durante l'intervista post-partita.

Fritz paga la scarsa preparazione sulla terra battuta

Per Taylor Fritz, numero due americano e reduce da un periodo complesso a causa di una tendinite al ginocchio, questa eliminazione rappresenta la seconda sconfitta consecutiva al primo turno a Parigi. La sua preparazione sulla terra battuta è stata limitata: l'unico incontro disputato su questa superficie prima del Roland Garros era stato a Ginevra, dove aveva ceduto contro Alexei Popyrin. La mancanza di ritmo partita si è fatta sentire in modo evidente, come sottolineato anche dal commentatore sportivo Jim Courier: "Non dovrebbe sorprendere troppo se si conosce la situazione: Fritz è arrivato poco preparato dal punto di vista competitivo.

Ha lavorato sul fisico per gestire la tendinite, ma ha giocato solo una partita negli ultimi due mesi".

Nonostante un tentativo di rimonta nel terzo set, durante il quale ha annullato un match point e ha conquistato il parziale al quinto set point, Fritz non è riuscito a contenere l'entusiasmo e la varietà di gioco di Basavareddy nel quarto e decisivo set. Il giovane americano ha così scritto una pagina di storia per il tennis del suo paese, diventando il primo statunitense a sconfiggere un giocatore della Top 10 al Roland Garros dal lontano anno 2000.

Prossimo turno e prospettive future

Nel secondo turno, Nishesh Basavareddy affronterà il vincitore della sfida tra Alexander Shevchenko e Alex Michelsen.

Il suo straordinario successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta anche un segnale importante per il tennis statunitense, che ritrova un protagonista capace di imporsi con autorità sulla terra rossa parigina dopo oltre due decenni. La prestazione di Basavareddy, caratterizzata da coraggio e fantasia, ha entusiasmato il pubblico e ha rilanciato in modo significativo le sue ambizioni in questa edizione del Roland Garros.