Un affiatato gruppo di tennisti statunitensi ha colto l'occasione degli Internazionali d'Italia per concedersi una serata informale nella suggestiva cornice di Roma. L'uscita, un momento di svago e complicità, ha permesso agli atleti di rafforzare i legami e godere delle bellezze della capitale italiana prima delle intense sfide sul campo.

Un'uscita tra stelle del tennis e sapori italiani

La serata romana, all'insegna della convivialità, ha visto protagonisti numerosi volti noti del circuito. Tra i partecipanti, immortalati in scatti condivisi sui social, figuravano Coco Gauff, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Emma Navarro, Jessica Pegula, Ben Shelton, Madison Keys, Jennifer Brady, Desirae Krawczyk, Hailey Baptiste, Iva Jovic e Caty McNally, affiancati dall'ex tennista e commentatore Christopher Eubanks.

L'evento è stato anche l'occasione per registrare nuovi contenuti per "The Player's Box", il podcast ideato da Jessica Pegula, Madison Keys e Jennifer Brady. Al centro dell'attenzione, una degustazione di gelato italiano, con i giocatori chiamati a esprimere il proprio giudizio. Mentre Coco Gauff ha assegnato un rispettabile quattro al gusto caffè, Frances Tiafoe, alla sua prima esperienza con la stracciatella, non ha esitato a conferire il massimo dei voti, un cinque su cinque, dimostrando un entusiasmo contagioso per la specialità locale.

L'ironia sul "no appearance fee" anima il gruppo

Il momento più spassoso della serata è emerso con la pubblicazione del video dell'uscita su Instagram. Un commento ironico ha subito catturato l'attenzione: "No appearance fees!", riferendosi all'assenza di compensi per la partecipazione al video.

La risposta di Jessica Pegula non si è fatta attendere, con un altrettanto spiritoso "Not in the budget yet", alimentando il divertente siparietto. La battuta ha continuato a circolare nel gruppo, con Coco Gauff che l'ha ripresa con la sua consueta verve anche durante un collegamento con il desk del Tennis Channel, mantenendo vivo lo spirito giocoso tra i colleghi.

Spirito di squadra e relax prima del torneo

L'incontro a Roma non si è limitato a un semplice momento di svago, ma ha rappresentato un'importante opportunità per rafforzare lo spirito di squadra e la coesione tra i tennisti americani impegnati negli Internazionali d'Italia. Il clima rilassato e la genuina complicità emersa tra i giocatori, tra risate e battute, hanno contribuito a creare un'atmosfera estremamente positiva e distesa.

Questa leggerezza e il senso di appartenenza al gruppo sono elementi preziosi in vista delle imminenti sfide competitive, permettendo agli atleti di affrontare il torneo con maggiore serenità e un rinnovato senso di unione.