Il Genoa si appresta ad affrontare la trasferta di Firenze con due assenze significative che complicano i piani del tecnico Daniele De Rossi. Non saranno infatti disponibili per la sfida contro la Fiorentina due elementi importanti della rosa: il brasiliano Messias e l'esterno inglese Norton‑Cuffy.

La stagione di Messias è purtroppo già giunta al capolinea a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi definitivamente. Una perdita non indifferente per il centrocampo rossoblù. Anche Norton‑Cuffy, alle prese con un risentimento fisico, non prenderà parte alla spedizione toscana.

Per il giovane esterno, lo staff medico e tecnico ha preferito adottare la massima prudenza, evitando qualsiasi rischio di complicazione che potrebbe prolungarne i tempi di recupero. Attualmente, il giocatore sta seguendo un percorso di lavoro differenziato, e la sua esclusione dalla lista dei convocati per la gara del Franchi è data per quasi certa.

Permane invece un alone di incertezza attorno alla disponibilità di Baldanzi. Il talentuoso fantasista toscano è anch'egli fermo ai box a causa di noie muscolari e sta seguendo un programma di recupero personalizzato, attentamente monitorato giorno dopo giorno. Le sue condizioni verranno valutate attentamente nelle prossime ore. Sarà lo stesso mister De Rossi a fare il punto della situazione e a fornire dettagli più precisi sullo stato di salute del giocatore durante la consueta conferenza stampa pre-partita, in programma per la giornata di domani.

La preparazione tattica e la serenità del gruppo

Nonostante le problematiche legate agli infortuni, il gruppo squadra ha già iniziato a focalizzarsi intensamente sugli aspetti tattici e sulle strategie da adottare per la gara contro i viola. La preparazione procede con una certa serenità, dettata dal fatto che il Genoa ha già raggiunto con anticipo la salvezza aritmetica, un traguardo fondamentale che permette di affrontare le ultime giornate di campionato senza l'assillo della classifica. Come già sperimentato nelle scorse settimane, il tecnico De Rossi ha continuato a integrare le sedute di allenamento della prima squadra con la presenza di alcuni giovani promettenti della Primavera, offrendo loro preziose opportunità di crescita e di confronto con i professionisti.