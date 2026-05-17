Jonas Vingegaard ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità in salita a Corno alle Scale, conquistando la nona tappa del Giro d’Italia. La frazione, da Cervia a Corno alle Scale, ha visto il danese imporsi con autorità, tagliando il traguardo davanti a Felix Gall e Davide Piganzoli.

Nonostante la grande prestazione di Vingegaard, la maglia rosa resta saldamente sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio. Il leader della classifica generale ha saputo gestire la tappa con ottima resistenza, mantenendo il suo vantaggio.

La giornata ha riservato qualche delusione per gli italiani.

Giulio Ciccone ha tentato un attacco da lontano, ma è stato ripreso negli ultimi 3 km. Anche Giulio Pellizzari ha perso terreno prezioso nella fase finale della corsa.

Dopo questa impegnativa frazione, il Giro d’Italia osserverà una meritata giornata di riposo. La competizione riprenderà martedì con la cronometro Viareggio‑Massa. Sarà un appuntamento fondamentale per la classifica generale, con Afonso Eulalio chiamato a difendere la sua leadership dagli attacchi dei principali contendenti.

L'Ordine d'Arrivo della Tappa