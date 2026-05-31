I San Antonio Spurs hanno conquistato l'accesso alle finali NBA, superando i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder in una decisiva gara-7 delle finali della Western Conference. La vittoria, con il punteggio di 111-103, ha sigillato il passaggio del turno per la franchigia texana, proiettandola verso la contesa per il titolo più ambito del basket mondiale.

La partita cruciale si è disputata a Oklahoma City, dove i San Antonio Spurs hanno mostrato una prestazione dominante per chiudere la serie. Il risultato di 111-103 ha sancito il successo complessivo per 4-3, coronando un percorso di grande intensità e determinazione.

Questa vittoria segna il ritorno dei texani alle finali NBA per la prima volta dal 2014, un traguardo che testimonia la ritrovata forza del gruppo.

Victor Wembanyama: MVP della serie e stella emergente

Il giovane talento Victor Wembanyama è stato meritatamente eletto MVP delle finali della Western Conference. Questo prestigioso riconoscimento si aggiunge ai titoli di miglior difensore della lega e miglior esordiente del 2024, già conquistati in questa stagione. A soli 22 anni, e alla sua prima esperienza nei playoff NBA, Wembanyama continua a collezionare importanti successi individuali, affermandosi come una delle stelle più brillanti del basket.

Con la qualificazione alle finali NBA in tasca, Wembanyama e i suoi compagni si preparano ora ad affrontare i New York Knicks nella sfida finale per il titolo.

Per il giovane fuoriclasse, questa rappresenta un'opportunità unica per cercare di conquistare il suo primo anello NBA. La vittoria in gara-7 ha evidenziato non solo le doti individuali di Wembanyama, che ha guidato ben sette giocatori degli Spurs a raggiungere la doppia cifra di punti, ma anche la profonda solidità e l'impegno corale di tutto il gruppo, elementi fondamentali per la sfida finale.