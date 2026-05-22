Kimi Antonelli ha dominato l'unica sessione di prove libere del Gran Premio del Canada di Formula 1, assicurandosi il miglior tempo davanti al compagno di squadra George Russell. La giornata è stata caratterizzata da numerose interruzioni e incidenti, che hanno reso necessaria una prolunga di quasi venti minuti della sessione, svoltasi su pista asciutta e con temperature miti.

Al volante della Mercedes, Antonelli ha saputo sfruttare al meglio il primo significativo pacchetto di aggiornamenti stagionali del team tedesco, registrando un tempo di riferimento di 1:13.402.

Il giovane pilota ha impressionato con i migliori parziali nei primi e terzi settori, distanziando Russell di 0.142 secondi. Russell, dopo un primo tentativo condizionato da pattinamento in uscita dal tornantino, ha migliorato nel secondo giro ma senza riuscire a colmare il divario. Un terzo tentativo è stato poi abortito a causa di una leggera uscita di pista alla prima curva, senza conseguenze per la vettura.

Ferrari e Red Bull all'inseguimento, sessione ricca di incidenti

Dietro le due Mercedes, la Ferrari di Lewis Hamilton si è classificata terza, accusando però un distacco significativo di 0.774 secondi. Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione, a 0.179 secondi dal compagno di squadra.

Max Verstappen, quinto, ha beneficiato di un aggiornamento della Red Bull che ha migliorato la gestione delle scalate, ma il suo ritardo da Antonelli è stato di 0.964 secondi. La McLaren ha mostrato qualche difficoltà nonostante i nuovi aggiornamenti: Lando Norris, sesto, ha registrato un ritardo di 1.397 secondi, seguito da Oscar Piastri, costretto ad abortire il suo unico giro veloce per un bloccaggio alla chicane finale.

La sessione è stata segnata da diversi episodi che hanno causato le tre bandiere rosse. Liam Lawson ha provocato la prima interruzione per un problema idraulico sulla sua Racing Bulls. Successivamente, Esteban Ocon ha perso l'ala anteriore dopo un'uscita di pista a pochi minuti dalla fine.

L'incidente più singolare ha visto Alex Albon costretto a fermarsi dopo aver colpito un animale in pista, causando gravi danni alla sua Williams e una prolungata sospensione. Tra gli altri piloti, Arvid Lindblad ha chiuso ottavo, precedendo Nico Hülkenberg e Fernando Alonso, che hanno completato la top ten.

Condizioni e strategie per la Sprint Qualifying

Le condizioni della pista sono rimaste asciutte per tutta la durata della sessione, con una temperatura dell'aria di 16 °C e dell'asfalto di 37 °C. Le numerose interruzioni hanno costretto i team a riorganizzare i propri programmi di lavoro, concentrando le simulazioni di qualifica negli ultimi sedici minuti, quando sono state montate le gomme soft.

In questa fase cruciale, Russell aveva inizialmente conquistato la vetta, prima che Antonelli rispondesse con il giro più veloce. La sessione si è conclusa con le tradizionali prove di partenza e le ultime regolazioni in vista della imminente Sprint Qualifying.

Tra gli altri protagonisti della giornata, Franco Colapinto è stato fermato da un problema elettrico, mentre Oliver Bearman ha concluso davanti ai compagni di squadra Cadillac, Valtteri Bottas e Sergio Pérez. La classifica finale delle prove libere evidenzia una Mercedes in ottima forma, grazie all'efficacia degli aggiornamenti introdotti, mentre Ferrari e Red Bull si preparano a inseguire, pronte a sfruttare ogni opportunità nelle prossime sessioni del weekend canadese.