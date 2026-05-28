Il Cagliari ha ufficializzato il programma delle prime amichevoli estive in vista della nuova stagione, che vedranno la squadra impegnata in due test match contro Sampdoria e Modena. Questi incontri si svolgeranno nell'ambito del ritiro precampionato che i rossoblù terranno a Pontedilegno-Tonale, località scelta per la preparazione atletica.
Il Calendario delle Amichevoli
Dopo una fase iniziale di allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, il Cagliari si trasferirà in Alta Val Camonica il 22 luglio. Il primo impegno amichevole è in programma per il 23 luglio contro la Sampdoria.
Il secondo test vedrà il Cagliari affrontare il Modena il 28 luglio. Entrambe le partite avranno inizio alle ore 17:00 e si disputeranno sul campo sportivo comunale di Temù, che ospiterà anche tutte le sessioni di allenamento del club.
Sede del Ritiro e Preparazione
Il campo sportivo comunale di Temù sarà il centro nevralgico per tutte le sessioni di allenamento del Cagliari fino al termine del ritiro, fissato per il 1° agosto. Il giorno successivo, il 2 agosto, la squadra si sposterà in Germania per un'amichevole internazionale contro l'Union Berlino, un ulteriore banco di prova prima dell'inizio del campionato.
La Struttura del Ritiro Estivo
La pianificazione del ritiro estivo del Cagliari ricalca lo schema già adottato nella scorsa stagione: una prima fase ad Assemini, seguita dal trasferimento in Lombardia per il lavoro in quota.
L'amichevole contro il Modena è confermata per martedì 28 luglio alle ore 17:00 al campo sportivo di Temù, nel comprensorio di Pontedilegno, un appuntamento chiave nella preparazione estiva di entrambe le squadre.