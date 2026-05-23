Il tennista francese Arthur Fils, tra i più attesi al Roland Garros, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dal prestigioso torneo parigino. La decisione è stata presa a causa di un infortunio all’anca che lo ha costretto a fermarsi. Il ventunenne, attuale numero uno di Francia e diciannovesimo nel ranking mondiale, avrebbe dovuto affrontare Stan Wawrinka nel primo turno, ma la sua partecipazione si è conclusa prima ancora di iniziare.

Fils ha chiarito che il problema fisico è emerso durante una sessione di allenamento al Masters 1000 di Roma.

«A Roma ho avvertito un dolore all’anca che mi infastidiva molto. Non volevo correre rischi in quell'occasione. Successivamente, ho effettuato degli esami: sebbene sembrasse tutto a posto, il dolore persisteva con intensità. Non sono riuscito ad allenarmi nelle ultime due settimane; la sessione odierna è stata la prima in campo dopo il periodo trascorso a Roma», ha spiegato il tennista ai media presenti a Parigi.

La prudenza dopo l'esperienza passata

La decisione di Fils è stata fortemente condizionata dall’esperienza della scorsa stagione, quando un rientro prematuro dopo un infortunio alla schiena gli compromise gran parte dell'anno agonistico. «Non sarò al 100% per affrontare il torneo e non intendo correre rischi, come ho fatto l’anno scorso.

Non voglio essere stupido», ha affermato Fils, evidenziando come la sua priorità sia la salute. Il giovane atleta ha aggiunto: «Non sono nemmeno al 50% della mia forma attuale. Ho fatto tutto il possibile per prepararmi, ma se non ci si allena per due settimane, il dolore continua a farsi sentire. Ho riflettuto: giocherei solo uno o due turni? Sono pronto per tutto? Conosco la risposta. L'obiettivo è un percorso lungo nel torneo, so di potercela fare, ma non sarei al 100%».

Una stagione di successi e il rimpiazzo nel tabellone

Nonostante la delusione per il ritiro, Arthur Fils ha alle spalle una stagione 2025 di notevole crescita: ha raggiunto la finale a Doha, i quarti di finale a Indian Wells e le semifinali nei Masters 1000 di Miami e Madrid, culminando con la conquista del suo quarto titolo in carriera sulla terra rossa di Barcellona.

Tuttavia, il ricordo della sua elettrizzante vittoria al quinto set contro Jaume Munar al Roland Garros 2025, seguita da un infortunio alla schiena che lo limitò, ha giocato un ruolo cruciale nella sua decisione di non affrettare il rientro. Il suo posto nel tabellone principale del torneo sarà ora preso dal lucky loser olandese Jesper de Jong.

Il Roland Garros attende un vincitore francese dal lontano trionfo di Yannick Noah nel 1983. Fils, considerato tra i giovani più promettenti del circuito, punta a tornare protagonista nelle prossime edizioni, una volta recuperata la piena e ottimale condizione fisica.