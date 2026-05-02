La trentacinquesima giornata di Serie A ha offerto due risultati significativi: le partite Atalanta-Genoa e Como-Napoli si sono concluse entrambe con un pareggio a reti inviolate. Questi esiti aprono scenari decisivi per la vetta della classifica, ponendo l'Inter, sotto la guida di Cristian Chivu, a un passo dalla conquista dello scudetto. Ai nerazzurri basterà infatti un solo punto nel prossimo incontro casalingo contro il Parma per laurearsi matematicamente campioni d'Italia.

Nel dettaglio delle gare, la sfida tra Atalanta e Genoa si è protratta senza che nessuna delle due squadre riuscisse a sbloccare il risultato, fissando il punteggio finale sullo 0-0.

Parallelamente, anche l'incontro tra Como e Napoli ha registrato un pari senza gol, un esito che, pur non regalando particolari emozioni sul campo, si è rivelato cruciale per le dinamiche della corsa al titolo.

L'equilibrio di Como-Napoli e le occasioni sfumate

La partita tra Como e Napoli è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio tra le due formazioni. I padroni di casa hanno mostrato maggiore iniziativa nel primo tempo, costruendo diverse opportunità che, tuttavia, non sono riuscite a concretizzarsi in gol. Nella ripresa, è stato il Napoli a rendersi più pericoloso, sfiorando il vantaggio in almeno due occasioni significative: prima con McTominay e poi con Politano, il cui potente tiro si è infranto sul palo.

Il pareggio a reti bianche finale, dunque, si configura come un assist fondamentale per l'Inter, che vede il traguardo dello scudetto ancora più vicino.

Inter a un passo dal tricolore: la situazione in classifica

Grazie a questi risultati, l'Inter mantiene un solido vantaggio di nove punti sul Napoli, a sole tre giornate dalla conclusione del campionato. Un pareggio nel prossimo match contro il Parma, che si disputerà tra le mura amiche di San Siro, sarebbe sufficiente per assicurare matematicamente il titolo ai nerazzurri. La formazione di Chivu ha quindi nelle proprie mani la possibilità concreta di celebrare la vittoria del campionato già nel prossimo turno, regalando ai propri tifosi una festa anticipata.

Il pareggio tra Como e Napoli consolida ulteriormente la posizione dell'Inter, che necessita di un solo punto per la certezza matematica dello scudetto. Con un distacco di nove punti e tre partite ancora da giocare, la squadra di Chivu potrebbe festeggiare già domenica contro il Parma, indipendentemente dai risultati delle altre squadre, incluso il Milan. A livello di classifica generale, il Como raggiunge quota 62 punti, portandosi a due lunghezze dalla Juventus, mentre il Napoli si attesta a 70 punti, mantenendo un vantaggio di tre punti sul Milan.