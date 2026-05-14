Paolo Maldini, figura iconica del calcio italiano, ha offerto una lucida riflessione sul confronto tra il mondo del tennis e quello del calcio. Presente al Foro Italico per assistere a un match di Jannik Sinner, Maldini ha sottolineato come il tennis abbia saputo implementare una programmazione strategica, un aspetto che, a suo dire, è mancato al calcio.

Il divario tra tennis e calcio

Durante l'evento romano, un cronista ha chiesto a Maldini se si aspettasse che il tennis potesse superare il calcio in termini di interesse. L'ex capitano del Milan e della Nazionale ha risposto che "avere un numero 1" come Sinner aumenta l'interesse.

Ha però aggiunto che la presenza di "tanti giocatori in top 100 non sono casualità", ma il frutto di una precisa programmazione, "quella che è mancata al calcio". Maldini ha poi osservato che l'Italia è sempre stata "un popolo di talenti e virtuosi", suggerendo che il potenziale esiste ma necessita di metodo. Riguardo a un possibile futuro da dirigente in Federcalcio, ha preferito non commentare.

La chiave del successo: la programmazione

Le parole di Maldini evidenziano come il tennis italiano abbia beneficiato di una strategia a lungo termine, un approccio metodico che ha portato a risultati concreti e duraturi. Il riferimento a un "numero 1" come Jannik Sinner è emblematico: il tennista rappresenta l'apice di un percorso costruito con dedizione e visione.

Il suo successo non è un caso isolato, ma la dimostrazione tangibile di come una pianificazione accurata possa elevare un atleta ai vertici mondiali e accrescere l'interesse per la disciplina.

Contrasti nello sviluppo sportivo

Il successo del tennis italiano è ampiamente riconosciuto come il risultato di investimenti strutturati e di un sistema di formazione efficace. Questo include tecnici qualificati, centri sportivi di eccellenza e una cultura che promuove la crescita individuale. Tale modello ha permesso a talenti come Sinner di emergere e affermarsi con continuità. Questo approccio virtuoso contrasta con la situazione del calcio italiano, dove la mancanza di una visione a lungo termine e la frammentazione delle politiche di sviluppo giovanile hanno spesso ostacolato la piena espressione delle giovani promesse e la creazione di un sistema sostenibile.