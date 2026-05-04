Il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d’Italia, tenutosi a Roma, ha delineato i percorsi dei principali protagonisti del tennis mondiale e, in particolare, degli attesi azzurri. L'attenzione è massima per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, che farà il suo esordio al secondo turno. Il suo primo avversario sarà il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. La conferma di questo percorso è giunta dal sorteggio ufficiale nella capitale, un evento che ha catalizzato l'attesa per il debutto dell'azzurro, reduce dal prestigioso successo a Madrid.

Dalla stessa parte del tabellone di Sinner figura anche Felix Auger-Aliassime, un potenziale rivale in semifinale. La parte bassa del quadro principale vede invece la presenza di Novak Djokovic, accreditato tra i favoriti, insieme a Sascha Zverev e al talento italiano Lorenzo Musetti. Proprio Musetti, testa di serie numero otto, potrebbe incrociare Sinner solamente nell'atto conclusivo del torneo, la finale, una prospettiva condivisa anche per Zverev e Djokovic. Il cammino di Musetti inizierà anch'esso dal secondo turno, dove affronterà il vincente del match tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il tabellone si preannuncia non semplice per il carrarino, che potrebbe dover affrontare sulla sua strada anche il norvegese Casper Ruud, già finalista a Roma, e il ceco Jiri Lehecka, un avversario contro cui ha già perso a Madrid.

Possibili incroci e derby italiani

Il sorteggio ha aperto la possibilità di un emozionante derby italiano già al terzo turno. In questa fase, Sinner potrebbe trovare sulla sua strada Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik. Il percorso di Berrettini prevede un debutto al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin; in caso di vittoria, il romano affronterebbe Mensik al secondo turno. Se dovesse superare entrambi gli ostacoli, Berrettini potrebbe incrociare il numero uno del mondo in un attesissimo match tutto italiano. Nelle fasi successive, agli ottavi di finale, Sinner potrebbe affrontare uno tra l’americano Frances Tiafoe, il francese Arthur Fils o, nuovamente, Matteo Berrettini.

Ai quarti di finale, invece, i pericoli maggiori per l'azzurro sono rappresentati da Andrej Rublev e Ben Shelton, due giocatori capaci di esprimere un tennis di altissimo livello.

Le sfide decisive e i favoriti

Proiettandosi verso le fasi più calde del torneo, in semifinale, Sinner potrebbe trovarsi di fronte a nomi del calibro di Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli, quest'ultimo inserito nel secondo quarto del main draw e desideroso di ben figurare davanti al pubblico di casa. Per la finale, gli avversari più probabili per Sinner includono Alexander Zverev, appena battuto a Madrid, Novak Djokovic, Lorenzo Musetti o Alex De Minaur, promettendo un epilogo di grande spettacolo.

Per quanto riguarda Musetti, il suo percorso potrebbe culminare in un quarto di finale contro Novak Djokovic, il numero tre del seeding, in un confronto che si preannuncia avvincente. Il tabellone degli Internazionali d’Italia, dunque, promette sfide di alto livello e possibili incroci tra i migliori tennisti del circuito, con una particolare attenzione e speranza riposte negli azzurri, che puntano a essere protagonisti assoluti davanti al pubblico di casa.