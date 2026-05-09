Jannik Sinner ha esordito agli Internazionali d’Italia con una vittoria convincente, superando Sebastian Ofner per 6-3, 6-4 sul Campo Centrale del Foro Italico. Il numero uno del mondo è stato accolto da un boato del pubblico, che ha gremito gli spalti con parrucche e striscioni. Sinner ha preso subito il controllo: un break nel primo set (6-3) e un altro nel primo game del secondo set (6-4) hanno indirizzato la partita a suo favore. Tra i presenti: il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

L'attesa e il sostegno del pubblico

Prima dell’incontro, Sinner ha salutato Andrea Bocelli al suo allenamento. L’attesa per il debutto era palpabile: il giorno precedente si era allenato con Flavio Cobolli sul Campo 5, seguito da tifosi e dal padre. L’allenamento, tra sorrisi e applausi, si è svolto in un clima disteso, malgrado la pioggia avesse fermato la programmazione altrove.

La giornata ha visto le vittorie di Cobolli e Bellucci. Nel femminile, sono state eliminate Jasmine Paolini, detentrice del titolo, e la numero uno del mondo WTA, Arina Sabalenka.

Il cammino di Ofner e le prospettive di Sinner

Sebastian Ofner aveva conquistato l’accesso alla sfida con Sinner superando Alex Michelsen con un doppio 6-3.

L’attesa per Sinner era alta per il suo recente successo al Mutua Madrid Open, che lo ha consacrato tra i protagonisti più attesi del torneo romano.

Il tabellone degli Internazionali d’Italia vede Jannik Sinner tra i principali candidati al titolo. La vittoria all’esordio conferma le aspettative e alimenta l’entusiasmo del pubblico, che lo sostiene verso le fasi avanzate.