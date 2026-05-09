L'Inter ha superato la Lazio con un netto 3-0 allo Stadio Olimpico di Roma, in un incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Questa vittoria assume un significato particolare, essendo stata ottenuta a soli quattro giorni dalla finale di Coppa Italia che vedrà nuovamente opposte le due squadre. Il successo nerazzurro è stato firmato da Lautaro Martinez, Petar Sučić e Henrikh Mkhitaryan, mentre la Lazio ha concluso la partita in dieci uomini a causa dell'espulsione di Romagnoli.

La Dinamica del Match

La gara si è sbloccata al sesto minuto con il gol di Lautaro Martinez, che ha portato l'Inter in vantaggio.

Prima dell'intervallo, Petar Sučić ha raddoppiato, consolidando il risultato. Nella ripresa, la situazione per la Lazio si è complicata ulteriormente con l'espulsione di Romagnoli. Poco dopo la mezz'ora del secondo tempo, Henrikh Mkhitaryan ha siglato il definitivo 3-0, chiudendo l'incontro e confermando il dominio nerazzurro.

Verso la Finale di Coppa Italia

Questo risultato è una prova generale cruciale in vista della finale di Coppa Italia, in programma mercoledì prossimo, il 12 maggio 2026, sempre allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un nuovo confronto tra Lazio e Inter, un remake della finale del 2000. Nonostante la Lazio avesse affrontato questa partita di campionato con l'intento di prepararsi al meglio per l'impegno decisivo, la prestazione odierna ha evidenziato la netta superiorità della formazione nerazzurra, che si presenta alla finale con grande fiducia.