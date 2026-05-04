Il grande sport sarà protagonista in tv, a partire dal tennis, che accenderà i riflettori sulla stagione estiva.

“L’estate di Sky inizia un po’ prima di quella vera e si apre con gli Internazionali d’Italia — ha dichiarato Giuseppe De Bellis, Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia, durante la presentazione del palinsesto estivo —. La stagione del tennis è già partita e in modo incredibile, non solo grazie ai risultati straordinari di Sinner ma anche di tutti gli altri italiani.

Il tennis, che su Sky continua a crescere con ascolti in aumento del 25% rispetto allo scorso anno nei tornei ATP trasmessi finora, però, non sarà il solo protagonista dell’estate, perché ne avremo tantissimi altri”.

Il palinsesto prevede 90 eventi e oltre 6.800 ore di diretta: si parte con quattro campionati europei tra nuoto, atletica e pallavolo, per poi proseguire con i Mondiali femminili di basket, tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, le Final Four di Cev Champions League e della pallanuoto maschile, i playoff del basket, il rugby, la Diamond League, il golf e le fasi finali delle coppe europee di calcio. Spazio anche a programmi come “Calciomercato - L’Originale”, al via dal primo giugno.

Il via sarà dato dal Foro Italico, con 13 giorni di sfide in diretta e un match quotidiano del torneo maschile trasmesso in chiaro anche su TV8. Dopo Roma, tra maggio e settembre, sono in calendario oltre 40 tornei ATP e WTA, con Wimbledon e US Open in esclusiva.

Il tutto arriva in un momento particolarmente brillante per lo sport italiano, con Jannik Sinner protagonista anche a Madrid, dove è diventato il primo tennista della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi, in un match seguito da 1 milione 244 mila spettatori e il 12,7% di share.

Durante gli Internazionali, la copertura offrirà oltre 500 ore di diretta e fino a sei canali dedicati, a partire da Sky Sport Tennis. Per la prima volta a Roma debutterà anche Diretta Tennis, in onda ogni giorno dal 6 all’11 maggio, un canale pensato per accompagnare il pubblico lungo tutta la giornata con partite, aggiornamenti e collegamenti dai campi del Foro Italico. Non mancherà lo Sky Tennis Show, studio di riferimento per raccontare e analizzare tutto ciò che accade nel torneo.

“Sarà la migliore estate che io ricordi per l’offerta multisport — ha concluso il direttore di Sky Sport, Federico Ferri —. Sono tante le discipline che ci fanno vivere un’epoca d’oro dello sport”.