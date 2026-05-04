Jannik Sinner è giunto a Roma nel primo pomeriggio di lunedì, atterrando all’aeroporto di Ciampino alle 14:40 a bordo di un jet privato. Il tennista altoatesino, attuale numero uno del ranking mondiale, ha raggiunto la Capitale accompagnato dalla famiglia e dai suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Reduce dalla vittoria al Masters 1000 di Madrid, Sinner si prepara ora a scendere in campo per gli Internazionali d’Italia, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi della stagione tennistica.

All’arrivo a Ciampino, Sinner è stato accolto da una decina di tifosi in cerca di un autografo.

Il campione, che indossava un cappello scuro, giacca e maglia bianche, pantaloni blu e scarpe arancioni, ha tuttavia preferito non fermarsi con i suoi sostenitori, salendo rapidamente a bordo di una delle quattro auto del corteo diretto verso il centro di Roma. L’attenzione degli appassionati è già altissima in vista del suo imminente debutto al Foro Italico.

Il percorso di Sinner agli Internazionali d’Italia

Il cammino di Jannik Sinner nel torneo romano prenderà il via dal secondo turno, dove affronterà il vincitore tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Nel tabellone, dalla parte dell’azzurro, figura anche Felix Auger-Aliassime come potenziale avversario in semifinale.

Nella parte bassa del tabellone sono invece presenti nomi di spicco come Novak Djokovic e Sascha Zverev, mentre Lorenzo Musetti potrebbe incrociare Sinner solo in una eventuale finale. Flavio Cobolli, inserito nel secondo quarto del main draw, potrebbe incontrare il numero uno del mondo in semifinale, rendendo un derby italiano al terzo turno una possibilità concreta.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, Matteo Berrettini debutterà al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin. In caso di vittoria, il romano potrebbe affrontare Jakub Mensik al secondo turno e, superando anche questo ostacolo, sfidare Sinner più avanti nel torneo. Lorenzo Musetti inizierà la sua avventura dal secondo turno, con la possibilità di incontrare Mpetshi Perricard o un qualificato.

Flavio Cobolli esordirà contro Bergs o Atmane, mentre Luciano Darderi affronterà il vincitore tra Hanfmann e Hurkacz. Al primo turno scenderanno in campo anche Sonego, Bellucci, Nardi e Arnaldi, che sfideranno rispettivamente Buse, Burruchaga, un qualificato e Munar.

Il debutto di Sinner al Foro Italico: attesa e prospettive

L’arrivo di Jannik Sinner a Roma rappresenta uno dei momenti più attesi dagli appassionati di tennis, soprattutto dopo il brillante successo ottenuto a Madrid contro Zverev. Il sorteggio, avvenuto nella mattinata del 4 maggio a Piazza Navona, ha delineato un percorso iniziale considerato ampiamente alla portata del campione azzurro. Il debutto di Sinner è atteso per sabato 9 maggio, data in cui il pubblico del Foro Italico potrà assistere alla sua prima partita nel torneo, la prima anche dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli.

La presenza di Sinner agli Internazionali d’Italia, in un’edizione che vede l’assenza di Carlos Alcaraz, accresce ulteriormente l’interesse per la competizione. Il cammino del numero uno del mondo sarà seguito con grande attenzione, sia per le sue ambizioni personali di vittoria sia per il valore simbolico che la sua partecipazione assume per il tennis italiano. L’attesa è già palpabile, con una vera e propria corsa ai biglietti che coinvolge non solo le partite ufficiali ma anche le sessioni di allenamento al Foro Italico.