Jannik Sinner prosegue la sua marcia trionfale agli Internazionali d’Italia, superando l’australiano Alexei Popyrin con un perentorio 6-2, 6-0. La vittoria, ottenuta in poco più di un’ora sul campo Centrale del Foro Italico, ha garantito al numero uno del mondo l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo romano. Ad attenderlo ora c’è un attesissimo derby tutto italiano contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni.

Al termine del match, Sinner ha manifestato grande soddisfazione per la sua performance e per il calore del pubblico.

"Sono ovviamente molto contento, c’era abbastanza vento, ma sono partito bene e aggressivo. Grazie a tutto il pubblico", ha dichiarato l'azzurro. Nonostante le condizioni ventose abbiano reso la gestione dei colpi particolarmente complessa, il campione italiano ha dimostrato grande capacità di adattamento, imponendo il proprio gioco fin dall'inizio. "È speciale giocare a Roma, essere negli ottavi è un buon risultato ma sono contento di come ho gestito e non era facile con questo vento", ha ribadito Sinner, sottolineando la difficoltà ma anche la riuscita gestione dell'incontro.

Derby italiano agli ottavi: Sinner contro Pellegrino

Il prossimo ostacolo per Sinner sarà proprio Andrea Pellegrino, che ha brillantemente superato le qualificazioni per approdare agli ottavi.

Questo inedito confronto tutto italiano promette di infiammare l’entusiasmo del pubblico capitolino. Pellegrino ha rievocato il loro unico precedente: "Sette anni fa presi una ‘stesa’ allucinante. Lui era giovanissimo, aveva appena vinto il primo challenger ma era già fortissimo. Quello che sta facendo ora è fuori dal normale, spero di andare in campo domani e divertirmi. Se ci penso è una cosa molto emozionante giocare davanti a 10.000 persone con il giocatore più forte del mondo, sarà incredibile e spero di potermela godere".

Riguardo l'approccio alla sfida, Pellegrino ha affermato: "Con che spirito lo affronto? Quello con il quale affronto tutti, andando in campo e dando il massimo. È un avversario diverso rispetto agli altri, cercherò di godermi l’atmosfera che ci sarà.

I tabelloni sono quelli, tocca giocare con il più difficile da incontrare. Da una parte sarà un’impresa complicata da fare ma anche un’esperienza che mi rimarrà per tutta la vita".

La superiorità di Sinner e il cammino degli italiani

La vittoria di Sinner su Popyrin è stata un vero e proprio monologo. Il tennista altoatesino ha subito strappato il servizio all'avversario nel primo game e ha concesso una sola palla break nell'intero incontro. Il secondo set si è risolto in appena ventisette minuti, a testimonianza della schiacciante superiorità tecnica e mentale dell'azzurro. Popyrin, che aveva sorpreso eliminando Matteo Berrettini al primo turno, non è riuscito a opporre resistenza al numero uno del mondo.

Il pubblico del Centrale ha accompagnato Sinner con un tifo incessante, alimentando l'entusiasmo per il tennis italiano.

Con ben quattro italiani già qualificati agli ottavi di finale, il torneo assume una marcata connotazione azzurra. Sinner ha evidenziato l'importanza di questa presenza massiccia: "Per noi è un onore giocare qui, più siamo meglio è, ora aspettiamo Flavio Cobolli". L'attesa per il derby tra Sinner e Pellegrino si fa sempre più palpabile, promettendo spettacolo e una grande partecipazione di pubblico.