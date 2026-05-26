Nonostante un deludente sesto posto in campionato, la Juventus ha scelto la strada della continuità, evitando una rivoluzione interna. La dirigenza ha confermato la fiducia in Luciano Spalletti come guida tecnica e in Damien Comolli nei ruoli dirigenziali. Entrambi sono ora chiamati a collaborare strettamente per un rilancio immediato del club, con l'obiettivo di superare le difficoltà recenti e costruire un futuro più solido.

La Strategia della Continuità

La posizione di John Elkann è chiara: il sesto posto finale non ha alterato i piani societari.

La fiducia in Spalletti è stata ribadita con la conferma del suo contratto, prolungato fino al 2028 già lo scorso 10 aprile. La società ha deciso di non operare una rivoluzione nell'assetto tecnico e dirigenziale, ma di puntare a una ripartenza solida con gli stessi protagonisti. L'imperativo è chiaro: non si possono più commettere errori, e la prossima stagione dovrà segnare un netto cambio di passo e un ritorno a livelli competitivi.

Le Dichiarazioni di Luciano Spalletti

Il tecnico Luciano Spalletti aveva già smentito categoricamente le voci di dimissioni prima del derby contro il Torino, affermando: “Non mi è mai passato per la testa l’ipotesi di dimettermi”. Dopo la conclusione del campionato, ha ulteriormente rafforzato la sua volontà di rilanciare la squadra, sottolineando l'importanza di intervenire attivamente nelle scelte: “Voglio metterci bocca, abbiamo bisogno di giocatori di personalità – ha dichiarato – e di calciatori forti ce ne sono, bisogna andare a trovare quelli giusti”.

Questo evidenzia la sua intenzione di avere un ruolo più incisivo nella costruzione della rosa e nelle strategie di mercato.

Le Priorità del Mercato Estivo

Le esperienze passate, come la richiesta di un attaccante di peso avanzata dal tecnico a gennaio e rimasta inascoltata, impongono una gestione più attenta del prossimo mercato estivo. Per evitare il ripetersi di situazioni simili, la società dovrà agire con maggiore determinazione e lungimiranza. Il primo e fondamentale obiettivo sarà il rinnovo contrattuale di Dušan Vlahović. Nonostante le significative avance da parte di club europei di spicco come Bayern Monaco e Atletico Madrid, la dirigenza intende sedersi a un tavolo di confronto per definire il futuro dell'attaccante serbo, considerandolo un pilastro per il progetto tecnico.

Ridefinizione dei Ruoli e Obiettivi

Per garantire una maggiore coesione e efficacia nelle decisioni, John Elkann ha promosso un incontro tra Luciano Spalletti e Damien Comolli. L'obiettivo di questo vertice è stato quello di ridefinire i ruoli in vista del mercato estivo, concedendo all'allenatore una maggiore voce in capitolo e un'influenza più diretta nelle decisioni riguardanti acquisti e cessioni. Questa mossa strategica mira a prevenire nuovi insuccessi, come quelli legati agli acquisti di David e Openda, e a costruire una squadra competitiva e bilanciata con saggezza e oculatezza, ponendo le basi per un futuro più stabile e vincente nel panorama calcistico italiano ed europeo.