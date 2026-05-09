La terra battuta del Foro Italico si prepara a ospitare una sfida di grande interesse per i sedicesimi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Karen Khachanov e Botic Van De Zandschulp si contenderanno un posto nel prestigioso tabellone degli ottavi di finale in un match in programma per domenica 10 maggio, con inizio previsto alle ore 09:00. L'incontro mette di fronte due giocatori con percorsi recenti e stati di forma differenti, pronti a darsi battaglia su una delle superfici più esigenti del circuito. Per Khachanov si tratta di confermare il proprio status di testa di serie e di giocatore in ascesa, mentre per Van De Zandschulp rappresenta un'opportunità per ritrovare fiducia e scalare una classifica che lo ha visto perdere terreno.

Khachanov favorito, ma Van De Zandschulp non è cliente facile

Le quote offerte dai principali bookmaker delineano un quadro piuttosto chiaro. Karen Khachanov è quotato a 1.70, mentre la vittoria di Botic Van De Zandschulp è data a 2.10. Una tendenza simile viene confermata da quote che vedono il successo del tennista russo a 1.75 e quello dell'olandese a 2.10. Questi numeri indicano che Khachanov è il favorito per la vittoria finale. Il pronostico pende dalla parte di Khachanov in virtù della sua maggiore solidità, della posizione in classifica e di una vittoria più convincente nel turno precedente. Ciononostante, Van De Zandschulp ha dimostrato di essere un lottatore e potrebbe creare non poche difficoltà se riuscirà a limitare gli errori e a sfruttare le occasioni.

Lo stato di forma dei giocatori sul rosso romano

Karen Khachanov arriva a questo incontro dopo una solida vittoria contro Alexander Shevchenko per 6-4, 6-4. I dati del suo match sono incoraggianti: 6 ace e un solo doppio fallo, a testimonianza di un servizio efficace e controllato. Con un ottimo 72% di prime di servizio in campo, ha vinto il 67% dei punti, dimostrando grande solidità. Il dato più impressionante è la sua capacità di gestire i momenti di pressione: ha salvato 12 delle 13 palle break concesse (92%), un segnale di grande freddezza. A questo si aggiunge un bilancio positivo tra vincenti (32) ed errori non forzati (27) e un'eccellente performance a rete (85% di punti vinti).

Il percorso di Botic Van De Zandschulp è stato invece più travagliato.

Ha superato Aleksandar Kovacevic in una maratona di tre set (2-6, 6-2, 7-6), dovendo annullare anche un match point. Le sue statistiche riflettono la durezza dell'incontro: 7 ace ma 3 doppi falli e un rapporto negativo tra vincenti (28) ed errori non forzati (36). Sebbene abbia servito bene sulla prima palla (71% di punti vinti), ha mostrato vulnerabilità sulla seconda e in risposta, vincendo solo il 28% dei punti sulla prima di servizio dell'avversario. La vittoria in rimonta denota carattere e resilienza, ma il dispendio di energie fisiche e mentali potrebbe pesare nel confronto con un avversario più fresco e in controllo come Khachanov.

Ranking ATP e la sfida inedita

La classifica mondiale attuale evidenzia una differenza sostanziale tra i due giocatori.

Karen Khachanov occupa la posizione numero 15 del ranking ATP con 2220 punti, con un trend in crescita che certifica il suo ottimo stato di salute tennistica. Dall'altra parte della rete, Botic Van De Zandschulp si trova al numero 54 con 898 punti. Il suo movimento in classifica è discendente, indicativo di un periodo non particolarmente brillante in termini di risultati. Questo divario di quasi 40 posizioni rappresenta una differenza tangibile in termini di fiducia, abitudine a giocare match di questo calibro e solidità mentale. I due giocatori si affronteranno per la prima volta nel circuito maggiore, quindi non esistono precedenti che possano fornire ulteriori indicazioni. La sfida sarà inedita e si baserà interamente sulle condizioni attuali e sulla capacità di adattamento alla partita e all'avversario.

La sfida si preannuncia quindi come un interessante confronto di stili e di momenti. Da un lato, la potenza controllata e la solidità tattica di Karen Khachanov, che parte con i favori del pronostico e con la tranquillità derivante da una vittoria netta al primo turno. Dall'altro, la tenacia e la capacità di soffrire di Botic Van De Zandschulp, che ha già dimostrato di poter vincere battaglie logoranti. Sarà cruciale per l'olandese servire con alte percentuali e limitare gli errori gratuiti per provare a mettere in discussione un esito che sulla carta appare indirizzato verso il tennista russo, desideroso di continuare la sua corsa nella Capitale.