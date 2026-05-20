Una giornata memorabile per il tennis americano al Bitpanda Hamburg Open, dove Aleksandar Kovacevic, entrato nel tabellone principale come lucky loser, ha compiuto un’impresa storica. Il tennista statunitense ha sbalordito il favorito Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4, assicurandosi un posto nei quarti di finale del prestigioso torneo di Amburgo. Questa vittoria non solo rappresenta il successo più significativo della sua carriera in termini di classifica, ma lo proietta anche nella storia del torneo.

Il match, durato due ore e ventuno minuti, ha visto Kovacevic protagonista di una rimonta straordinaria nel terzo set. Sotto 1-4 e con l’eliminazione che sembrava imminente, l’americano ha dimostrato una resilienza eccezionale, inanellando cinque giochi consecutivi per ribaltare completamente la situazione e chiudere l’incontro a suo favore. Un’autentica dimostrazione di carattere che ha lasciato il pubblico senza fiato.

Con questo trionfo, il ventisettenne di New York diventa il primo tennista statunitense a raggiungere i quarti di finale ad Amburgo dal lontano 1995, quando a compiere tale impresa furono due leggende del calibro di Andre Agassi e Pete Sampras. Un paragone che sottolinea la portata dell’exploit di Kovacevic e il suo ingresso in un’élite ristretta di grandi nomi del tennis.

La mentalità del "lucky loser" e la forza della seconda opportunità

Intervistato dopo la partita, Kovacevic ha condiviso le sue sensazioni riguardo al suo status di lucky loser, evidenziando come una "seconda chance" possa cambiare la prospettiva di un atleta. “Quando ti capita una seconda chance come questa, c’è un po’ la sensazione che non hai nulla da perdere là fuori”, ha dichiarato. “Forse sei un po’ più rilassato. Sono un po’ pessimista nella vita, quindi per me tornare come lucky loser non era motivo di grande entusiasmo. Tutti mi dicevano: ‘Devi essere grato per questa seconda opportunità. Devi sfruttarla’. Sembra che questa settimana ci stia riuscendo”. Queste parole rivelano la mentalità con cui ha affrontato il torneo, trasformando una delusione iniziale in una spinta inaspettata.

Il percorso di Kovacevic ad Amburgo è stato tutt’altro che convenzionale. Dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro Arthur Gea, ha ottenuto l’accesso al tabellone principale grazie al ritiro di un altro giocatore. Ironia della sorte, nel primo turno del main draw ha avuto la meglio proprio su Gea, dando il via a una corsa che nessuno si aspettava. Nel decisivo match contro Auger-Aliassime, l’americano ha mostrato grande solidità, salvando tre delle cinque palle break e costruendo la sua rimonta grazie a un servizio estremamente efficace e a colpi di diritto incisivi, vincendo otto degli ultimi dieci punti giocati al servizio.

Riflessioni e orizzonti futuri

Il tennista americano ha anche riflettuto sull’importanza di questa vittoria, soprattutto dopo una serie di sconfitte difficili che avevano messo a dura prova la sua fiducia.

“Ho avuto molte sconfitte difficili, dove la bilancia è sempre girata dalla parte sbagliata per me, anche solo un paio di settimane fa a Roma”, ha ammesso. “Era importante per me riuscire a vincere una partita così, soprattutto recuperando un break di svantaggio nel terzo set, per tornare sulla strada giusta. [Auger-Aliassime] è un giocatore straordinario. Lo seguo da quando ero giovane, anche se è più giovane di me… Sta facendo grandi cose”. Queste parole evidenziano la sua determinazione a superare le difficoltà e la stima per il suo avversario.

Ora, Aleksandar Kovacevic si prepara ad affrontare una nuova sfida nei quarti di finale. Il suo prossimo avversario sarà il connazionale Frances Tiafoe, testa di serie numero otto, oppure l’argentino Camilo Ugo Carabelli.

Il suo cammino ad Amburgo, già di per sé un traguardo storico, si preannuncia come una svolta significativa nella sua carriera, dimostrando come la perseveranza e la capacità di cogliere le opportunità possano portare a risultati inaspettati e memorabili.