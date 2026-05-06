La Grande Partenza del Giro d’Italia 2026 si terrà per la prima volta in Bulgaria, un evento storico che ha visto la presentazione delle squadre al Summer Theatre di Burgas, affacciato sul Mar Nero. La corsa, che partirà da Nessebar, si concluderà a Roma il 31 maggio, dopo ventuno tappe che attraverseranno paesaggi spettacolari, dalle coste del Mar Nero alle montagne sopra Sofia. Un'edizione che promette emozioni e si preannuncia ricca di sfide, non solo sportive.

I protagonisti e il percorso bulgaro

Tra i corridori più attesi spicca Jonas Vingegaard, vincitore di due Tour de France e di una Vuelta, che cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri.

Con lui, nel Team Visma | Lease a Bike, correrà anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta 2023. La Red Bull‑Bora schiererà un team competitivo con Jai Hindley, vincitore del Giro 2022, Giulio Pellizzari e Aleksandr Vlasov. La UAE Team Emirates XRG punterà invece su Adam Yates, campione in carica, affiancato da Jay Vine e dal giovane Jan Christen.

Il percorso bulgaro si articolerà su tre tappe. La prima, di 147 km e completamente pianeggiante, da Nessebar a Burgas, sarà ideale per i velocisti, offrendo loro la prima maglia rosa. La seconda, più lunga, condurrà il gruppo a Veliko Tarnovo, situata sulle sponde rocciose del fiume Jantra, dove la salita del Lyaskovets Monastery Pass potrebbe fare selezione.

La terza e ultima tappa in terra bulgara collegherà Plovdiv e Sofia, la capitale, con il Passo di Borovets a interrompere la pianura e offrire un finale selettivo, pur lasciando spazio agli sprinter per un tentativo finale.

L'entusiasmo degli organizzatori

“Questo è un momento storico per la Bulgaria – ha dichiarato Dimitar Petrov, responsabile del comitato organizzatore Giro d’Italia – Grande Partenza Bulgaria – Per la prima volta, la corsa ciclistica più prestigiosa al mondo partirà dal nostro Paese. Abbiamo lavorato duramente per garantire un evento all’altezza della tradizione del Giro d’Italia, non solo sulle strade, ma in ogni città, ogni piazza e ogni passo montano lungo il percorso”. Le sue parole riflettono l'ambizione di un Paese pronto a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo europeo.

Le sfide tra logistica e contesto politico

La Grande Partenza in Bulgaria non è tuttavia priva di criticità. Le squadre hanno infatti richiesto compensi superiori alla norma per i costi logistici, dovuti alla necessità di disporre di due flotte di mezzi: una dedicata alle tappe bulgare e l'altra già operativa in Italia. Le richieste, avanzate dall’AIGCP, hanno superato i 160.000 euro, a fronte di un'offerta di RCS Sport ferma a 125.000 euro, generando tensioni significative nei mesi precedenti la partenza.

A ciò si aggiunge un contesto di instabilità politica in Bulgaria, culminato con l'ottava elezione anticipata in cinque anni, tenutasi il 19 aprile, e la sospensione dei vertici della Federazione ciclistica nazionale per violazioni del codice etico UCI.

Nonostante queste turbolenze, il ministro dello Sport ha rassicurato sull'assenza di rischi per lo svolgimento della corsa, confermando che l'organizzazione procede regolarmente.

Un evento tra ambizione e sfide

Il Giro d’Italia 2026 si appresta dunque a vivere una partenza inedita e ambiziosa, tra scenari suggestivi e non poche sfide organizzative. Mentre la Bulgaria si prepara a ospitare un evento storico, le tensioni logistiche e politiche rappresentano un banco di prova cruciale per la piena riuscita della manifestazione, che mira a lasciare un'eredità duratura nel Paese.