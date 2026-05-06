Una seduta del Consiglio comunale di Napoli si è conclusa con un inatteso scioglimento, a causa della mancanza del numero legale. L'ordine del giorno prevedeva la discussione e il voto sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli. L'iniziativa, promossa dal gruppo di Forza Italia, non ha potuto procedere, evidenziando le difficoltà interne all'assemblea cittadina su un tema di grande risonanza pubblica.

La presidente dell'assemblea, Enza Amato, ha dovuto constatare l'assenza del quorum necessario.

Dopo aver effettuato la richiesta verifica, ha registrato la presenza di soli diciassette consiglieri in aula, un numero insufficiente per la validità della seduta. La dichiarazione "la seduta è tolta" ha sancito la fine anticipata dei lavori, impedendo di fatto ogni dibattito e votazione sul riconoscimento a una delle figure più rappresentative del panorama sportivo partenopeo. L'episodio ha rivelato una chiara spaccatura politica all'interno del Consiglio, proprio su una questione che avrebbe potuto unire in un gesto simbolico di apprezzamento.

La proposta di Forza Italia e lo stallo in aula

La proposta di concedere la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis era stata avanzata con convinzione dal gruppo consiliare di Forza Italia.

I sostenitori dell'iniziativa miravano a riconoscere il contributo del presidente del Calcio Napoli alla città, in un contesto di forte legame tra la squadra e l'identità partenopea. Tuttavia, la richiesta di verifica del numero legale ha interrotto bruscamente l'iter, portando alla constatazione che il quorum richiesto non era stato raggiunto. Questo ha reso impossibile la prosecuzione della seduta e, di conseguenza, la discussione e l'eventuale approvazione dell'ordine del giorno.

La vicenda sottolinea le persistenti difficoltà di coesione e le dinamiche interne al Consiglio comunale di Napoli, specialmente quando si tratta di affrontare temi di alto valore simbolico e di forte impatto mediatico, come il conferimento di onorificenze a personalità di spicco legate al mondo dello sport e della cultura cittadina.

La mancata convergenza ha impedito un momento di potenziale celebrazione collettiva.

Il valore della cittadinanza onoraria: il caso di Sarno

Il dibattito sulla cittadinanza onoraria assume spesso un ruolo centrale nel contesto pubblico campano, come dimostrato da un recente e significativo evento a Sarno. Qui, la comunità ha tributato un riconoscimento speciale all'artista Nino D’Angelo, in una cerimonia carica di emozione e significato. L'onorificenza è stata motivata dalla profonda sensibilità espressa dal cantante nella sua canzone “A muntagna è caduta”, un brano dedicato alla tragedia della frana del 1998 che colpì duramente la città, causando 137 vittime.

Durante la cerimonia, Nino D’Angelo non ha trattenuto le lacrime, condividendo parole di vicinanza e assumendo un impegno pubblico nei confronti della comunità.

Ha dichiarato con forza: “Se questa città ha bisogno di me, io ci sono, per qualunque iniziativa. In questo paese la giustizia sta franando, ma bisogna dare alla gente quello che non ha avuto: non è bello lasciare le cose in sospeso dopo tanti morti. Qui c’è stata un’ingiustizia: ci sono le prove, non è che deve morire altra gente. Questo conto bisogna chiuderlo.” Le sue parole hanno risuonato come un appello diretto alla verità e alla giustizia, ancora attese da molti familiari delle vittime, evidenziando il profondo valore civile e morale che tali riconoscimenti possono assumere.

Questi episodi, seppur con esiti diversi, illustrano come il conferimento della cittadinanza onoraria possa andare oltre il semplice gesto di stima.

Diventa un'occasione per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, per onorare la memoria collettiva e per promuovere l'impegno civico, trasformando un atto formale in un momento di profonda riflessione e partecipazione comunitaria.