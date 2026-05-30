La Pro Patria Primavera 3 ha concluso la stagione calcistica 2025/26 con un'indimenticabile giornata di festa e trionfo, aggiudicandosi il prestigioso Trofeo ‘Dante Berretti’. L'emozionante epilogo è andato in scena sul campo dello stadio “Mirabello” di Reggio Emilia, dove la formazione giovanile, sapientemente guidata da mister Massimo Sala, ha avuto la meglio sul Latina. La vittoria è arrivata al termine di una tesa serie di calci di rigore, dopo che i novanta minuti regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1.

La finale: un confronto avvincente deciso dalla freddezza dagli undici metri

L'evento sportivo, che ha rappresentato il culmine di una stagione di calcio giovanile, è stato organizzato con grande cura dalla Lega Serie C. Ha ricevuto il significativo sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Reggio Emilia e della sua Fondazione per lo Sport, contribuendo a creare un'atmosfera di autentica celebrazione dello sport. La partita ha preso il via con un primo tempo caratterizzato da grande equilibrio, con entrambe le squadre che si sono studiate a vicenda senza concedere troppo. È stata la Pro Patria a rompere l'impasse e a portarsi in vantaggio, grazie a una rete opportunista di Frattini che ha infiammato i tifosi.

Tuttavia, il Latina ha dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a trovare il gol del pareggio a meno di quindici minuti dal triplice fischio finale. L'autore della rete è stato Metawe, che con un tocco preciso a porta vuota ha ristabilito la parità sull'1-1.

Con il risultato in perfetta parità al termine dei tempi regolamentari, il destino del trofeo è stato affidato alla sempre imprevedibile lotteria dei calci di rigore. In questa fase di massima tensione, la Pro Patria ha sfoggiato una precisione e una freddezza encomiabili, realizzando con successo tutti e quattro i tiri dal dischetto. Il Latina, al contrario, non è riuscito a replicare la stessa efficacia, concretizzando solo una delle proprie conclusioni.

Il momento decisivo è arrivato con il rigore trasformato con sicurezza da Mattia Colombo, il cui tiro ha sigillato la vittoria e consegnato il Trofeo ‘Dante Berretti’ alla Pro Patria, scatenando l'esultanza generale.

Il percorso trionfale della Pro Patria verso la conquista del Trofeo

La conquista del Trofeo ‘Dante Berretti’ rappresenta il coronamento di un'annata sportiva davvero eccezionale per la Primavera 3 della Pro Patria. Questo prestigioso successo a livello nazionale sottolinea la qualità del lavoro svolto e la crescita dei giovani talenti. La finale ha messo di fronte due delle migliori formazioni del campionato, poiché sia la Pro Patria che il Latina avevano precedentemente vinto il rispettivo campionato Primavera 3, guadagnandosi così l'accesso alla finalissima per il titolo nazionale.

Il cammino verso l'ultimo atto del torneo è stato altrettanto impegnativo e ricco di soddisfazioni. La Pro Patria, infatti, aveva dimostrato la propria forza eliminando il Mantova in una semifinale molto sentita e combattuta. Parallelamente, il Latina aveva superato l'ostacolo del Catania, garantendosi così la possibilità di sfidare i biancoblu per il trofeo. L'appuntamento con la storia si è concretizzato il 30 maggio, con il fischio d'inizio fissato per le ore 15:30, in una giornata che rimarrà scolpita nella memoria dei giovani protagonisti e di tutti i sostenitori della Pro Patria, celebrando un traguardo di grande prestigio per il settore giovanile.