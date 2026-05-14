ROMA – L'Inter ha nuovamente scritto una pagina importante della sua storia, aggiudicandosi la Coppa Italia e celebrando un prestigioso "doblete" stagionale. Il capitano nerazzurro, Lautaro Martínez, ha espresso con grande soddisfazione il valore di questo doppio successo, evidenziando la complessità e la determinazione necessarie per ripartire con slancio dopo le sfide affrontate nell'annata precedente.

Il valore del "doblete" e la forza della reazione

“Il doblete ha tanta importanza, non era semplice ripartire dopo quello che era successo l’anno scorso,” ha dichiarato un Lautaro Martínez visibilmente contento ai microfoni.

Il leader dell'attacco interista ha sottolineato come la squadra sia riuscita a costruire “una stagione veramente importante a livello di risultati, gioco, prestazione, intensità.” La gioia per la conquista di “un altro trofeo che per noi vuol dire tanto” è stata un tema ricorrente nelle sue parole, ribadendo l'impegno costante a “continuare sulla nostra strada e far arrivare titoli all’Inter, che è quello che vogliamo ogni stagione.” Questo successo non è solo un'affermazione sportiva, ma la conferma di un percorso di resilienza e crescita collettiva.

Il ritorno di Dumfries e il plauso a Chivu

Anche Denzel Dumfries ha condiviso la sua grande felicità per il rientro in campo, avvenuto dopo un periodo difficile.

“Sono contento. Dopo un periodo difficile sono tornato e sono felice di aiutare i miei compagni, fare assist per Lautaro che si era arrabbiato perché gliene facevo pochi,” ha affermato il laterale olandese, evidenziando il suo contributo al successo della squadra. Un apprezzamento particolare, espresso con un tono scherzoso ma significativo, è stato riservato all'allenatore Cristian Chivu, a cui Dumfries ha assegnato un “10” pieno per la gestione della stagione, riconoscendone il merito nella guida del gruppo.

Un traguardo storico che consolida il dominio

La vittoria in Coppa Italia non rappresenta un successo isolato, ma il coronamento del "double" per l’Inter, che aveva già conquistato lo scudetto con un anticipo di meno di due settimane.

Questo risultato storico segna il secondo trofeo nazionale della stagione per il club nerazzurro e, in modo ancora più significativo, la decima Coppa Italia nella sua gloriosa storia. Un traguardo che non solo arricchisce la bacheca, ma rafforza il dominio incontrastato della squadra nel panorama calcistico italiano in questa annata. Il successo in Coppa Italia è il culmine di una stagione in cui l’Inter ha dimostrato una straordinaria capacità di reazione alle difficoltà incontrate nell’anno precedente, evidenziando una crescita costante e una notevole continuità sotto la guida esperta di Chivu. Il "doblete" si configura così come un punto di svolta decisivo e un segnale inequivocabile di solidità e ambizione per il futuro del club, proiettandolo verso nuove sfide con rinnovata fiducia.