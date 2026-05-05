La Lega Serie A ha presentato a Roma il nuovo progetto educativo e sociale “A Tutta Classe”, un’iniziativa che porta il calcio nelle scuole italiane come strumento fondamentale di crescita, inclusione e formazione per i giovani.

I tre tornei per le diverse fasce scolastiche

Il programma “A Tutta Classe” si articola in tre tornei già affermati sul territorio nazionale, ideati per coinvolgere le diverse fasce d’età scolastica. Per le scuole primarie è stato confermato il Torneo Coppa Paolo Mantovani, promosso dalla Fondazione Torneo Ravano, un evento attivo da oltre quarant’anni che ogni anno raggiunge migliaia di bambini.

Le scuole secondarie di primo grado parteciperanno al Campionato CSI Ragazzi, organizzato dal Centro Sportivo Italiano, che vede la partecipazione di circa duemila squadre in tutta Italia. Infine, per gli studenti delle scuole superiori è stata concepita la Alpha League, un innovativo torneo dedicato a venti istituti liceali provenienti dalle diciassette città della Serie A Enilive 2025/2026. Le partite si svolgeranno in impianti sportivi iconici come il Juventus Training Center e l’Arena Civica di Milano, culminando con la finale in programma allo Stadio Tardini di Parma, in concomitanza con il Festival della Serie A.

Obiettivi, sostegno e impatto sul territorio

Questo progetto mira a rafforzare il legame tra la Lega Calcio Serie A e le nuove generazioni, rappresentando un investimento strategico nel futuro dello sport e della società.

L’amministratore delegato Luigi De Siervo ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa: “Avvicinarsi ai giovani significa, infatti, investire nel futuro del nostro sport. Per questo abbiamo scelto di entrare direttamente nelle scuole, i luoghi dove nascono le passioni e si formano le persone di domani, con l’obiettivo di alimentare un amore autentico per il calcio”.

La Lega garantirà un supporto logistico e materiale completo per tutti e tre i tornei. Questo include la fornitura del kit “Keep Racism Out”, palloni ufficiali Puma, fasce da capitano e premi istituzionali che richiamano quelli assegnati ai campioni della Serie A Enilive. L’iniziativa sarà ampiamente documentata e promossa attraverso Radio TV Serie A e i canali social della Lega, con il prezioso contributo di partner istituzionali come Frecciarossa.

Il progetto coinvolgerà complessivamente oltre 3.500 squadre e 46.000 ragazzi da ogni regione d’Italia, generando un impatto educativo e sociale concreto. La Lega Serie A si conferma così non solo come ente organizzatore del massimo campionato, ma anche come protagonista attivo nella crescita culturale e sportiva del Paese.

Il contesto delle iniziative sportive scolastiche

Il progetto “A Tutta Classe” si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a promuovere il calcio nelle scuole come strumento educativo. Programmi analoghi, seppur con numeri diversi, sono stati realizzati in passato da enti come la FIGC e il Ministero dell’Istruzione, che hanno promosso iniziative come “Valori in rete!” per diffondere i valori dello sport tra gli studenti.