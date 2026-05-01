La tennista ucraina Marta Kostyuk ha siglato un traguardo storico, raggiungendo la sua prima finale in un torneo WTA 1000. Sul prestigioso campo centrale del Manolo Santana Stadium di Madrid, Kostyuk ha superato Anastasia Potapova con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, in un incontro che si è protratto fino a poco prima della mezzanotte. Questa vittoria non solo le spalanca le porte della finale più importante della sua carriera, ma conferma anche l'eccezionale stato di forma che la giocatrice sta dimostrando sulla terra rossa.

La ventiseiesima testa di serie, Marta Kostyuk, ha dimostrato una notevole resilienza, superando un secondo set particolarmente ostico in cui ha ceduto il suo primo parziale dell'intera settimana di torneo.

Dopo un avvio dominante nel primo set, l'atleta ucraina ha dovuto fronteggiare la decisa rimonta di Potapova. Tuttavia, nel set decisivo, Kostyuk ha saputo ritrovare la sua aggressività e la sua proverbiale precisione, concretizzando ben tre break di servizio e chiudendo l'incontro in un'ora e trentasei minuti di gioco intenso. Questa affermazione le permette di estendere la sua impressionante striscia di vittorie consecutive nei tabelloni principali del circuito WTA a dieci, un risultato che rappresenta il miglior filotto della sua carriera.

Una stagione trionfale sulla terra rossa

Il successo ottenuto contro Anastasia Potapova sottolinea ulteriormente l'eccellente momento di forma di Marta Kostyuk sulla superficie prediletta, la terra battuta.

La giovane tennista ucraina vanta un record immacolato su questa superficie nella stagione attuale, non avendo ancora subito alcuna sconfitta. Il suo arrivo alla finale di Madrid segue la recente conquista del titolo a Rouen, meno di due settimane fa, a testimonianza di un periodo di grande splendore agonistico. Nel corso della semifinale, Kostyuk ha messo a segno un totale di sei break di servizio, con tre di questi realizzati nel set decisivo, evidenziando una notevole solidità mentale e una spiccata capacità di reazione nei frangenti cruciali della partita.

La sfida decisiva con Mirra Andreeva

Nella tanto attesa finale, Marta Kostyuk si misurerà con la talentuosa diciannovenne Mirra Andreeva, nona testa di serie del torneo.

Questo confronto rappresenta, senza dubbio, il più importante appuntamento della carriera della tennista ucraina, un'occasione unica per ambire al titolo più prestigioso finora mai conquistato. La sfida contro Andreeva si preannuncia particolarmente equilibrata e avvincente, promettendo spettacolo e grande tennis. È importante sottolineare, inoltre, che Kostyuk ha ulteriormente consolidato il suo bilancio negli scontri diretti contro Potapova, portandosi in vantaggio per 3-2 e aggiudicandosi gli ultimi tre incontri disputati.

Il brillante percorso di Marta Kostyuk nel torneo di Madrid è una chiara testimonianza della sua costante crescita come atleta. Con determinazione e talento, la giovane tennista ucraina è ora pronta a coronare il suo sogno, puntando alla vittoria nella finale di sabato e a iscrivere il suo nome nell'albo d'oro del WTA 1000.