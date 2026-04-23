La visibilità di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid non includerà la trasmissione in chiaro su TV8 per le fasi cruciali del torneo, ovvero le semifinali e la finale. La decisione attuale è in capo a Sky, detentrice dei diritti esclusivi di trasmissione fino al 2028.

Diritti Televisivi e Normativa Vigente

Un decreto dell’8 ottobre 2025, entrato in vigore il 20 novembre dello stesso anno, ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi di particolare rilevanza per la società. Questa normativa impone la trasmissione in chiaro delle semifinali e finali di tornei come i Masters 1000, specialmente quando vi partecipano atleti italiani.

Tuttavia, l’obbligo di tale trasmissione scatterà solamente alla scadenza dei contratti di licenza già in essere.

La Scelta di Sky per Madrid

Attualmente, Sky detiene i diritti televisivi per tutti i tornei ATP fino al 2028. Fino a quella data, la piattaforma ha la facoltà di scegliere se rendere disponibili le trasmissioni in chiaro su TV8 o mantenere l’esclusiva sui propri canali a pagamento. Per quanto riguarda il torneo di Madrid, al momento non è stata prevista alcuna messa in onda gratuita per le partite decisive che vedranno protagonista Sinner. Nonostante ciò, non si esclude una possibile decisione dell’ultimo minuto da parte dell'emittente.

Precedenti e Contesto Attuale

In passato, Sky ha già optato per la trasmissione in chiaro di eventi significativi, come la finale del Masters 1000 di Montecarlo, con un annuncio anticipato sulla programmazione di TV8.

Tuttavia, per l'attuale edizione del torneo di Madrid, non sono state comunicate iniziative simili. Pertanto, la situazione rimane invariata: Jannik Sinner non sarà visibile in chiaro su TV8 per le partite di Madrid, a meno di cambiamenti dell'ultimo momento che, al momento, non sono stati segnalati.