Il ventiduenne Paul Magnier ha conquistato la vittoria nella tappa d’esordio del Giro d’Italia a Burgas, indossando la sua prima maglia rosa. La corsa, partita da Nessebar in Bulgaria, ha visto il giovane francese imporsi in uno sprint finale caotico. Una caduta di massa a 600 metri dall’arrivo ha frammentato il gruppo, ma Magnier è emerso grazie a un ottimo posizionamento, assicurandosi il successo.

La tappa, lunga 147 chilometri e pianeggiante, ha segnato un debutto storico del Giro dalla Bulgaria. Dopo una fase tranquilla, Diego Pablo Sevilla e Manuele Tarozzi hanno tentato una fuga.

I team degli sprinter, in particolare il Lidl-Trek, hanno mantenuto un controllo ferreo, concedendo non più di due minuti. I fuggitivi sono stati ripresi sulla salita di quarta categoria di Cape Agalina, dove Sevilla ha conquistato la maglia azzurra di leader della montagna.

Finale caotico e trionfo di Magnier

Negli ultimi chilometri, il vento moderato ha mantenuto il gruppo compatto. A 23 chilometri dal traguardo, la fuga è stata annullata e la corsa si è avviata verso uno sprint. A 600 metri dall’arrivo, un contatto ha provocato una caduta di massa. La maggior parte dei 184 partecipanti, già nella zona di protezione (ultimi 5 km), ha ricevuto lo stesso tempo del vincitore. Fortunatamente, nessun ritiro o ferito tra i favoriti, adifferenza dell'anno scorso in Albania con Mikel Landa.

Magnier, con una potente accelerazione negli ultimi metri, ha resistito agli attacchi di Milan, Vernon e Andresen, conquistando la sua prima vittoria in una grande corsa a tappe e la maglia rosa. Questo successo rappresenta un passo importante nella carriera del giovane francese.

Strategie e prospettive

Il team Polti VisitMalta, privo di corridori con ambizioni di classifica, aveva come obiettivo la semplice presenza in gara. La strategia degli sprinter è stata decisiva nel controllo della corsa. Il vento moderato non ha influito. La volata finale, resa ancora più complicata da una striscia d’arrivo stretta, ha premiato la prontezza e la forza di Magnier. La sua vittoria conferma il buon momento del ciclismo francese e apre nuove prospettive per il giovane talento, che ora indossa la maglia rosa.