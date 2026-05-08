Alexander Zverev ha iniziato il suo percorso agli Internazionali d'Italia con una convincente vittoria, assicurandosi l'accesso al terzo turno del prestigioso torneo romano. Il tennista tedesco si è imposto sul connazionale Daniel Altmaier in due set, con il punteggio finale di 7-5, 6-3, in un incontro disputato sui campi in terra rossa della capitale italiana.

Il match d'esordio di Zverev ha visto una prima frazione di gioco particolarmente combattuta. Altmaier, reduce da un successo ottenuto con fatica nel turno precedente, ha mostrato grande determinazione, mettendo alla prova il due volte campione a Roma.

Tuttavia, Zverev ha saputo gestire con esperienza i momenti cruciali, chiudendo il primo parziale per 7-5. Nel secondo set, il controllo del gioco è passato saldamente nelle mani di Zverev, che ha dominato fino al 6-3 finale, consolidando la sua posizione nel tabellone principale.

Il prossimo ostacolo: Francisco Cerundolo

Con questa importante vittoria, Alexander Zverev si prepara ora ad affrontare un avversario di calibro nel terzo turno: l'argentino Francisco Cerundolo. La sfida contro Cerundolo si preannuncia insidiosa, considerando la sua capacità di esprimere un tennis di alto livello sulla superficie in terra battuta, che lo rende un giocatore temibile anche per i tennisti più esperti. L'esito di questo prossimo incontro sarà cruciale per definire il prosieguo del cammino di Zverev all'interno del torneo romano, dove punta a confermare le sue ambizioni.

Il cammino di Daniel Altmaier a Roma

Per Daniel Altmaier, l'approdo al secondo turno degli Internazionali d'Italia era già stato un traguardo significativo, raggiunto dopo aver superato una battaglia sportiva contro Zhang Zhizhen. In quella sfida, Altmaier aveva dimostrato grande resilienza, salvando ben due match point prima di conquistare la vittoria con il punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-4. Questo successo aveva rappresentato il suo primo trionfo stagionale in un torneo ATP Masters 1000, evidenziando le sue capacità. L'incontro con Zverev, che vantava un vantaggio di 3-1 negli scontri diretti precedenti, si prospettava come una prova estremamente impegnativa. Nonostante la sconfitta, Altmaier ha comunque lasciato il segno, mostrando solidità e una notevole determinazione sul campo.

Mentre il torneo nella capitale italiana prosegue, offrendo numerosi spunti di interesse anche negli altri tabelloni, Alexander Zverev, forte della sua esperienza e dei successi già ottenuti a Roma, si posiziona tra i favoriti per questa edizione. La sua performance d'esordio ha ribadito la sua intenzione di lottare per le fasi più avanzate della competizione, puntando a un risultato di prestigio.