Il Milan ha avviato una rivoluzione radicale nella sua area sportiva e dirigenziale, a seguito della mancata qualificazione alla Champions League. La proprietà, tramite RedBird Capital Partners, ha annunciato l'esonero immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Questa drastica decisione è stata motivata da una stagione definita un "fallimento inequivocabile".

La posizione del club e le motivazioni

In una nota ufficiale, il club ha chiarito che il mandato della proprietà era esplicito: tornare in Champions League e costruire una base solida per vincere e rimanere ai vertici della Serie A.

Tuttavia, il finale di stagione è stato giudicato ben al di sotto del livello atteso, e la recente sconfitta ha trasformato l'annata in un fallimento. Di conseguenza, con effetto immediato, si è concluso il rapporto con Furlani, Tare, Allegri e Moncada. Il Milan ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro e la dedizione. Ulteriori comunicazioni relative alle nuove nomine saranno diffuse non appena definite, con l'obiettivo di avere una struttura completa per la prossima stagione.

L'intervento di Gerry Cardinale e le prospettive future

Questa decisione epocale è giunta dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, un risultato che ha precluso al Milan l'accesso alla Champions League per la seconda stagione consecutiva.

La proprietà ha interpretato tale esito come un insuccesso complessivo, giustificando l'azzeramento dell'intera area sportiva. La vasta riorganizzazione è stata determinata direttamente dal patron Gerry Cardinale, presente a Milano all'indomani della partita. La rivoluzione ha coinvolto l'intero management, con la dirigenza azzerata e l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri. Il club si trova ora di fronte al compito di ricostruire una nuova struttura dirigenziale e tecnica, cruciale per affrontare le sfide future e riportare il Milan ai livelli di competitività desiderati nel panorama calcistico italiano ed europeo.