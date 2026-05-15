L'attaccante Roger Martínez, attualmente in forza al club saudita Al-Taawoun, ha manifestato pubblicamente la sua profonda delusione e la sua rabbia per l'esclusione dalla lista preliminare di 55 giocatori convocati per i prossimi Mondiali. Il torneo si terrà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Sui suoi canali social, Martínez ha rivolto un attacco diretto al commissario tecnico argentino della Colombia, Néstor Lorenzo, accusandolo con la frase: "non capisci niente".

Il veemente sfogo sui social media

Il calciatore ha scelto le sue storie di Instagram per un messaggio esplicito e polemico.

"Incredibile", ha esordito Martínez, esprimendo il suo stupore e la sua incredulità per la decisione del CT. Ha proseguito evidenziando le sue prestazioni stagionali, sottolineando di essere "il secondo giocatore colombiano con la migliore media gol", con ben 23 reti in 30 partite. L'attaccante ha anche ricordato che mancano ancora due giornate alla fine del campionato, e che sta lottando attivamente "per essere il migliore della stagione in un campionato migliore di molti altri, con giocatori di livello mondiale". Il messaggio si è concluso con un'emoji offensiva, a rafforzare il tono della critica. Ha poi rincarato la dose con un'ulteriore e perentoria accusa rivolta direttamente a Lorenzo: "Ogni volta che ho avuto l'opportunità, non mi sono mai tirato indietro, anche senza giocare molte volte nel mio ruolo naturale.

Ma tu non capisci niente, è sempre la solita storia, quindi prendi questo".

Una stagione da protagonista in Arabia Saudita

L'attaccante trentunenne ha vissuto una stagione di alto livello con l'Al-Taawoun. Le sue statistiche parlano chiaro: ha messo a segno 23 gol in 30 partite, dimostrando notevole prolificità e incisività. Questo eccellente rendimento lo ha proiettato tra i principali candidati al titolo di capocannoniere del campionato saudita, una lega che attira sempre più attenzione globale. Martínez si trova a competere per questo riconoscimento con nomi di altissimo calibro del panorama calcistico mondiale, tra cui spiccano Cristiano Ronaldo, che ha già realizzato 26 reti, e Ivan Toney, il quale vanta ben 31 gol all'attivo. La sua esclusione appare pertanto ancora più sorprendente alla luce di questi numeri.