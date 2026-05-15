La nazionale maschile italiana di rugby tornerà a giocare nel mese di novembre 2026 all’Allianz Stadium di Torino, allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e al Bluenergy Stadium di Udine, dove affronterà il Sudafrica campione del mondo in carica, l’Argentina e le Fiji nei tre match casalinghi del Nations Championship, la nuova competizione internazionale che riunisce le 12 migliori selezioni dell’Emisfero Nord e Sud.

La formazione guidata da Gonzalo Quesada, che a luglio farà il proprio esordio nella prima edizione del torneo con le trasferte contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, ritroverà per il terzo anno consecutivo gli stadi e il pubblico che dal 2024 ospitano gli appuntamenti autunnali degli azzurri.

Il capitano Michele Lamaro e i suoi compagni sfideranno gli Springboks sudafricani sabato 7 novembre all’Allianz Stadium di Torino. Sabato 14 novembre, invece, l’Italia affronterà l’Argentina in quello che si preannuncia come un derby latino, con il “Ferraris” di Genova pronto a ospitare la sfida per la terza volta.

Sarà invece una novità assoluta per il Bluenergy Stadium di Udine la partita contro le Fiji, ultimo impegno prima delle Finals del Nations Championship, in programma nel weekend del 27-29 novembre a Twickenham, dove verranno definiti i piazzamenti della prima edizione del torneo.