Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà martedì 12 maggio, alle ore 13, il Collare Olimpico in oro, la più alta onorificenza conferita dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). La solenne cerimonia avrà luogo al Quirinale, dove la presidente del CIO, Kirsty Coventry, consegnerà personalmente il prestigioso riconoscimento durante un'udienza privata. All'incontro presenzieranno anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il segretario generale, Carlo Mornati, e il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò.

La motivazione ufficiale che accompagna l'assegnazione del Collare Olimpico evidenzia il ruolo cruciale svolto dal Capo dello Stato per il successo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il CIO, infatti, intende esprimere a Mattarella «i più profondi ringraziamenti e la gratitudine per il suo instancabile impegno e pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026».

La Coppa Olimpica al popolo italiano

Nel corso della medesima cerimonia, la presidente Kirsty Coventry consegnerà al Presidente della Repubblica anche la Coppa Olimpica, un premio destinato a celebrare il popolo italiano. Istituita nel 1906 da Pierre de Coubertin, la Coppa Olimpica è un riconoscimento annuale che il CIO attribuisce a enti o associazioni che si sono distinti per merito e integrità nello sviluppo del Movimento Olimpico.

Per l'anno 2026, il CIO ha scelto di onorare i cittadini italiani per il sostegno e la passione manifestati in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La consegna a Mattarella avverrà in quanto massima rappresentanza del Capo dello Stato.

Altri prestigiosi riconoscimenti olimpici

In relazione ai Giochi di Milano Cortina 2026, il CIO ha conferito ulteriori importanti onorificenze. L'Ordine Olimpico in oro è stato assegnato anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in segno di riconoscimento per il significativo contributo fornito dal Governo italiano all'organizzazione dell'evento. Contestualmente, l'Ordine Olimpico in argento è stato attribuito a numerose figure istituzionali e rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui i ministri Andrea Abodi, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, rappresentanti di SIMICO, enti locali, e la Fondazione Milano Cortina 2026.

Le cerimonie di consegna di questi ulteriori riconoscimenti sono state programmate in date e luoghi distinti. L'Ordine Olimpico in oro per Mattarella e Meloni sarà consegnato a Roma in una data ancora da definire. Le cerimonie per l'Ordine Olimpico in argento, invece, si sono svolte tutte insieme lunedì 23 febbraio, a Milano, presso l'hotel sede del Comitato Olimpico Internazionale, durante la cerimonia di ringraziamento del CIO per Milano Cortina 2026.