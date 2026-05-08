La talentuosa Victoria Mboko, considerata una delle giovani promesse più brillanti del panorama tennistico mondiale, non potrà scendere in campo agli Internazionali BNL d’Italia di Roma, a seguito di una malattia che l'ha costretta al ritiro. La tennista canadese, che occupa la nona posizione nel ranking mondiale, ha dovuto rinunciare alla prestigiosa competizione capitolina, e il suo posto nel tabellone principale è stato assegnato alla ceca Nikola Bartunkova, subentrata come lucky loser.

Il percorso stagionale di Mboko finora ha evidenziato diciannove vittorie e sette sconfitte, con un’ottima performance che l'ha portata alla finale a Doha e ai quarti di finale sia a Indian Wells sia a Miami.

Tuttavia, dopo il torneo di Miami, la canadese ha disputato un solo incontro, uscendo sconfitta contro Caty McNally con il punteggio di 6-4, 6-1 a Madrid. Questa assenza dal torneo romano significa che Mboko si presenterà al Roland Garros senza alcuna vittoria sulla terra battuta in questa stagione, un dato che potrebbe influenzare la sua preparazione.

Il percorso stagionale di Victoria Mboko

Il 2024 si è rivelato un anno di grandi soddisfazioni ma anche di alcune inattese difficoltà per Victoria Mboko. Dopo un inizio di stagione decisamente brillante, caratterizzato dalla finale raggiunta a Doha e dalle eccellenti prestazioni nei tornei americani, la giovane canadese ha dovuto fare i conti con una battuta d’arresto significativa.

La sconfitta subita a Madrid e la successiva indisponibilità per motivi di salute hanno purtroppo interrotto la sua promettente corsa proprio nel momento cruciale della stagione sulla superficie rossa.

La causa specifica del forfait è stata identificata come una malattia di natura gastrointestinale. Questa situazione impone a Mboko di concentrare tutte le sue energie sul recupero fisico e sul benessere in vista del prossimo Slam parigino. L'obiettivo primario è tornare in piena forma per il Roland Garros, dove cercherà di riscattare un periodo complicato e di riaffermarsi come protagonista sui campi internazionali, dimostrando la sua resilienza e il suo talento.

Prospettive future e l'impatto sul Roland Garros

La sostituzione di Victoria Mboko con Nikola Bartunkova rappresenta un’opportunità di grande rilievo per la giovane tennista ceca, che avrà la possibilità di mettersi in mostra in un torneo di elevato prestigio come gli Internazionali BNL d’Italia. Per Mboko, invece, la priorità assoluta rimane il pieno recupero fisico e il ritorno alla migliore condizione. La sua assenza a Roma potrebbe potenzialmente influenzare la preparazione in vista del Roland Garros, dato che arriverà all'appuntamento parigino senza aver collezionato successi sulla terra battuta nel 2024.

Nonostante questa battuta d'arresto, la solidità e la determinazione dimostrate nei primi mesi dell’anno lasciano ben sperare per un pronto ritorno ai livelli più alti del circuito.

La sua capacità di raggiungere risultati importanti in tornei di alto profilo suggerisce che, una volta recuperata pienamente, Victoria Mboko sarà pronta a competere nuovamente ai massimi livelli, puntando a lasciare il segno nel prossimo Slam e nelle competizioni future.