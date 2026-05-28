Una vera e propria scossa ha travolto il Roland Garros: Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, è stato eliminato al secondo turno da Juan Manuel Cerundolo. L'incontro, conclusosi con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, si è svolto sotto un sole intenso e temperature in costante aumento, trasformandosi in una battaglia estenuante che ha visto Sinner cedere a forti crampi e all'affaticamento.

Sinner, che sembrava in pieno controllo del match, aveva dominato le prime fasi e si trovava a servire per la vittoria sul 5-4 nel terzo set.

È stato in quel momento cruciale che il tennista italiano ha iniziato a mostrare evidenti segni di cedimento fisico. Piegatosi più volte sul campo, ha cercato invano di trovare sollievo con asciugamani ghiacciati e un ventilatore portatile durante i cambi di campo. La situazione è rapidamente precipitata: dopo aver perso il servizio, Sinner ha richiesto assistenza medica e ha lasciato il campo tra il terzo e il quarto set per ricevere cure e integrare minerali. Nonostante gli sforzi, non è riuscito a recuperare la condizione fisica necessaria per contrastare la decisa rimonta dell’argentino.

Il trionfo storico di Cerundolo

Juan Manuel Cerundolo, numero 56 del mondo, ha saputo capitalizzare le difficoltà fisiche dell'avversario.

Dopo essere stato a soli quattro punti dalla sconfitta, ha ribaltato completamente l'inerzia del match, aggiudicandosi ben diciotto degli ultimi venti giochi. Questo risultato rappresenta una delle più grandi sorprese del torneo parigino e un momento significativo per la storia del tennis: Sinner è infatti il primo numero uno del mondo a uscire prima del terzo turno al Roland Garros dal 2000, e Cerundolo il primo tennista a battere un numero uno in questa fase del torneo da allora.

La sconfitta mette fine alla straordinaria striscia di trenta vittorie consecutive di Sinner, iniziata lo scorso febbraio. Il tennista italiano non subiva una sconfitta da quando era stato eliminato da Jakub Mensik a Doha.

Fino a questo incontro, aveva conquistato cinque titoli consecutivi, cedendo agli avversari un numero esiguo di set.

Le condizioni climatiche e l'impatto sul torneo

Le condizioni climatiche estreme hanno giocato un ruolo determinante nell'esito della partita. La temperatura, già elevata a 29 gradi centigradi all'inizio dell'incontro, ha raggiunto i 32 gradi durante il suo svolgimento, mettendo a dura prova la resistenza fisica di entrambi i giocatori. Sinner ha tentato di variare il suo gioco con drop shot e tattiche di serve-and-volley nel tentativo di accorciare gli scambi, ma la fatica accumulata si è rivelata insormontabile.

L'eliminazione di Sinner interrompe anche una serie impressionante: quella dei nove titoli Slam consecutivi vinti da lui e dal suo rivale Carlos Alcaraz, quest'ultimo assente quest'anno per infortunio al polso destro. Il torneo di Parigi perde così uno dei suoi principali favoriti, mentre Cerundolo celebra una delle vittorie più significative della sua carriera.