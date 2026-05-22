Le scuderie Mercedes e McLaren hanno introdotto significativi aggiornamenti tecnici in vista del Gran Premio del Canada, intensificando la corsa allo sviluppo aerodinamico nel campionato di Formula 1.

Le novità Mercedes per Montreal

Dopo aver dominato le prime gare stagionali, Mercedes non aveva introdotto modifiche sostanziali a Miami. A Montreal, il team di Toto Wolff ha svelato il suo primo vero pacchetto di aggiornamenti. Questo include un nuovo alettone anteriore, modifiche agli angoli anteriori e posteriori e un fondo rivisto. La scuderia ha spiegato che, tramite la “reprofilazione del tetto e della parete laterale del diffusore”, si mira a ottimizzare il flusso d’aria e a generare un maggiore carico locale.

Per il raffreddamento, è stato aumentato l’ingresso dei condotti dei freni anteriori, una modifica specifica per il circuito canadese. Complessivamente, Mercedes ha introdotto otto modifiche sulla sua W17, confermando l'importanza di questo pacchetto.

Il continuo sviluppo McLaren

La McLaren prosegue il suo programma evolutivo, iniziato a Miami, presentando a Montreal ulteriori componenti. Tra questi figurano un nuovo alettone anteriore, un pacchetto di carrozzeria rivisto, un’ala supplementare sull’halo, bordi del fondo aggiornati, estremità dell’ala posteriore e carenature per la sospensione posteriore. Sono state integrate anche prese d’aria aggiuntive nella carrozzeria, pensate per le esigenze specifiche di raffreddamento del circuito.

La scuderia ha apportato sette cambiamenti, di cui uno specifico per il tracciato, evidenziando la continuità del suo sviluppo aerodinamico.

Il Gran Premio del Canada si configura quindi come un appuntamento cruciale, un nuovo capitolo nella sfida tecnica tra i due team. La Mercedes punta a consolidare il vantaggio acquisito nelle prime fasi del campionato, mentre la McLaren intende mantenere il ritmo e l'efficacia dimostrati dopo gli aggiornamenti di Miami.