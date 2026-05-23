Secondo le dichiarazioni di Laurent Mekies, l'ingegnere GianPiero Lambiase sarebbe destinato a ricoprire il ruolo di team principal della McLaren in futuro. Questa prospettiva emerge a seguito del suo imminente passaggio dalla Red Bull alla scuderia britannica. Lambiase, la cui entrata in McLaren è prevista non oltre l'inizio del 2028, assumerà la posizione di chief racing officer. Lascerà così il suo incarico di head of racing in Red Bull, ruolo che includeva anche la più nota funzione di ingegnere di pista per il campione Max Verstappen.

Le Rivelazioni di Mekies sul Futuro di Lambiase

Laurent Mekies ha espresso con chiarezza la sua convinzione riguardo il futuro di Lambiase. "È certamente mia comprensione che GP stia andando in McLaren per diventare un team principal", ha affermato Mekies. Ha aggiunto che numerose conversazioni hanno preceduto la decisione di Lambiase, pur precisando che i tempi e le modalità di tale eventuale nomina non rientrano nelle sue competenze. "Posso solo riferirvi il contenuto delle nostre conversazioni", ha concluso, sottolineando la natura esplicita degli scambi avuti.

Il trasferimento di un profilo di così alto calibro come Lambiase, figura chiave nel successo recente della Red Bull, rappresenta un segnale significativo per il mercato della Formula 1 e per le ambizioni della McLaren.

La sua esperienza diretta con un pilota del calibro di Verstappen e la sua profonda conoscenza delle dinamiche di gara lo rendono un asset di grande valore strategico per il team.

La Visione di Andrea Stella sul Rafforzamento della Leadership

Interrogato sulla questione, Andrea Stella, l'attuale team principal della McLaren, non ha categoricamente smentito la possibilità che Lambiase possa un giorno assumere il suo ruolo. Ha tuttavia preferito concentrarsi sull'immediato impatto dell'arrivo di Lambiase, descrivendolo come un elemento fondamentale per il rafforzamento complessivo della squadra di leadership. "Per noi, è importante impiegare i migliori talenti in Formula 1 perché vogliamo costruire il team più forte, non solo nel presente, ma anche per il futuro", ha dichiarato Stella, evidenziando l'importanza di un'integrazione strategica.

Stella ha enfatizzato la sua personale necessità di supporto, data l'ampiezza delle sue responsabilità attuali. "Sono personalmente molto impegnato nel mio ruolo di team principal, e ho bisogno di un gruppo forte di leader che lavorino con me", ha spiegato. Ha poi concluso che il piano è "molto chiaro", liquidando qualsiasi ulteriore speculazione come parte della "silly season".

Il Ruolo di Chief Racing Officer e la Strategia McLaren

Il passaggio di GianPiero Lambiase in McLaren è stato ufficialmente confermato. La Red Bull ha annunciato la sua partenza al termine del contratto, previsto per il 2028, mentre la McLaren ha formalizzato il suo ingresso come chief racing officer. In questa posizione, Lambiase riporterà direttamente ad Andrea Stella.

È rilevante notare che il ruolo di chief racing officer esiste già all'interno della struttura McLaren ed è attualmente ricoperto dallo stesso Stella, indicando una chiara intenzione di distribuire le responsabilità di alto livello.

L'arrivo di Lambiase si inserisce in una più ampia e mirata strategia di rafforzamento della leadership tecnica della McLaren. La scuderia ha già accolto altre figure di spicco provenienti dalla Red Bull, come Rob Marshall e Will Courtenay, dimostrando un impegno costante nell'attrarre i migliori professionisti del settore. Questa serie di acquisizioni mira a consolidare la struttura interna e a dotare il team delle competenze necessarie per competere ai massimi livelli nel lungo termine, ponendo le basi per una stabilità duratura e un successo continuativo.