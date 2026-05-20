Il Milan si prepara ad affrontare l'ultima, decisiva sfida della stagione. Domenica sera, a San Siro, contro il Cagliari, si giocherà il proprio futuro europeo davanti a settantamila spettatori. Per garantire la massima concentrazione e isolamento dalle pressioni esterne, la squadra tornerà in ritiro da venerdì. Questa scelta, non di natura punitiva, mira a ricreare una "bolla" di attenzione.

La strategia del ritiro

La decisione di Massimiliano Allegri di replicare le condizioni del ritiro della scorsa settimana, che ha preceduto un importante successo, è volta a mantenere alta la tensione agonistica.

L'obiettivo è evitare che le voci e le indiscrezioni su una società percepita come disunita e con un futuro incerto possano condizionare la squadra. In questo contesto, la posizione di Tare, l'ultimo dirigente arrivato, è considerata particolarmente a rischio, potendo essere il più facile da sacrificare.

Le decisioni societarie e il mercato

A partire da lunedì, si delineerà il nuovo assetto dirigenziale del club. Gerry Cardinale prenderà decisioni significative sul futuro dei dirigenti. La qualificazione alla Champions League è considerata l'ago della bilancia che determinerà se la stagione sarà giudicata accettabile o un fallimento. Anche le future strategie di mercato e la conferma di Allegri dipenderanno in larga parte da questo cruciale risultato.

La probabile presenza di Cardinale a San Siro, dopo aver già assistito alla partita al Ferraris, è interpretata come un segnale forte e diretto.

Il momento è estremamente delicato, con alcuni giocatori che sembrano essere giunti alla fine del loro ciclo in rossonero. Saranno necessarie valutazioni sulle intenzioni di Pulisic e sul futuro di Leao, spesso descritto come più croce che delizia negli ultimi anni. Sarà inoltre fondamentale individuare un nuovo attaccante, considerando le difficoltà di Gimenez nel recuperare la piena condizione. La partecipazione o meno alla Champions influenzerà anche le scelte di Luka Modric, che domenica scenderà in campo con una maschera per l'ultima partita stagionale, in quella che i tifosi sperano non sia la sua "last dance" in rossonero.

La sfida contro il Cagliari e i rientri

Il Cagliari, già salvo e privo di ambizioni europee, affronterà la partita con serenità. Nonostante ciò, il Milan non può permettersi alcun errore. Per la sfida decisiva, torneranno a disposizione importanti elementi come Leao, Estupinan e Saelemaekers, che erano stati squalificati contro il Genoa. In attacco, Nkunku è certo del posto da titolare, mentre Allegri dovrà scegliere chi affiancarlo. L'attaccante francese, che ha mantenuto vive le speranze dei rossoneri, sta cercando il riscatto in questo finale di stagione e spera di poter rimanere nel club. La sua permanenza sarà oggetto di attente valutazioni nel mese di giugno.

La condivisione della scelta

La decisione del ritiro è stata condivisa da tutta la squadra, dallo staff tecnico e da Massimiliano Allegri. La squadra stessa ha proposto questa soluzione, avendo riscontrato i benefici del precedente ritiro prima della trasferta di Genova. Adrien Rabiot ha commentato l'esperienza: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla."