Milano celebra la straordinaria stagione dell’Inter, che ha conquistato un memorabile double: lo scudetto e la Coppa Italia, un successo che mancava dal 2010. I festeggiamenti coinvolgeranno l'intera città, con eventi tra San Siro e il centro, unendo squadra e tifosi.

Il programma dei festeggiamenti a San Siro

La festa prenderà il via a mezzogiorno presso lo stadio di San Siro, con uno show di musica, spettacoli e premiazioni. Alle ore quindici, la squadra affronterà il Verona nell'ultima partita casalinga. Dopo il triplice fischio, intorno alle diciassette e venti, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dello scudetto sul campo, momento di trionfo per i campioni d'Italia.

La parata trionfale verso Piazza Duomo

In serata, dalle diciotto e trenta circa, l'entusiasmo si sposterà per le vie di Milano. Giocatori e staff saliranno su un pullman scoperto per una spettacolare parata. Il percorso, lungo circa nove chilometri, attraverserà Piazza della Conciliazione, Corso Magenta e Piazza Cordusio, per concludersi in Piazza Duomo. L'arrivo è previsto intorno alle ventidue e trenta. Qui, la squadra si affaccerà da un terrazzo per salutare i tifosi nerazzurri, culminando la giornata con un abbraccio collettivo.

Un successo storico e atteso

La stagione dell’Inter si conclude con un successo di portata storica. La conquista del ventunesimo scudetto e della decima Coppa Italia rappresenta un "double" che mancava dal 2010, anno del Triplete.

Il capitano, Lautaro Martínez, ha alzato la Coppa dei Campioni d’Italia davanti al pubblico di San Siro, suggellando una giornata e una stagione memorabili.

Dettagli sulla trasmissione e il percorso

Per permettere a tutti i sostenitori di partecipare, la giornata sarà trasmessa in diretta streaming su Inter TV, YouTube e il sito dell’Inter. Il percorso della parata è stato definito per ottimizzare la partecipazione e la sicurezza dei tifosi.