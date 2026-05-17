Jannik Sinner ha conquistato il primo set della prestigiosa finale degli Internazionali d’Italia, superando il suo avversario, Casper Ruud, con il punteggio di 6-4. La vittoria nel parziale inaugurale è giunta grazie a un break decisivo, ottenuto dall'azzurro al decimo gioco, sul campo Centrale del Foro Italico di Roma, in un'atmosfera carica di attesa e tensione.

L'incontro ha preso il via con un avvio inizialmente favorevole al tennista norvegese, Casper Ruud, che è riuscito a portarsi avanti sul 2-0. Tuttavia, Sinner ha dimostrato grande determinazione e capacità di reazione, ribaltando prontamente l'andamento del set e chiudendolo a suo favore con un'ottima performance.

L'atmosfera della finale al Foro Italico

La finale si è svolta in una cornice di grande prestigio al Foro Italico, arricchita dalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha assistito all'evento dalle tribune. Prima dell'inizio delle ostilità tennistiche, l'Inno d'Italia è stato eseguito con emozione dal coro delle voci bianche dell’Accademia di Santa Cecilia, un momento solenne che ha preceduto una sentita standing ovation tributata al Capo dello Stato, sottolineando l'importanza dell'occasione.

Il percorso dei finalisti verso l'atto conclusivo

Il giorno precedente la finale, Jannik Sinner aveva affrontato una semifinale particolarmente impegnativa contro Daniil Medvedev.

L'incontro, caratterizzato da un punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, era stato interrotto a causa della pioggia, costringendo i due atleti a riprendere la sfida il giorno successivo per decretare il primo finalista.

Nel frattempo, l'altro contendente al titolo, Casper Ruud, aveva guadagnato il suo posto nell'atto conclusivo del torneo con una prestazione dominante. Il tennista norvegese aveva superato Luciano Darderi in semifinale con un doppio 6-1, dimostrando una forma eccellente e una grande solidità sul campo.

La presenza del Presidente Mattarella e l'ambiente suggestivo del campo Centrale hanno contribuito a rendere l'inizio di questa finale degli Internazionali d’Italia un momento indimenticabile, intriso di significato e di vibrante emozione per tutti gli appassionati di tennis presenti e per i milioni di telespettatori.