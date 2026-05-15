La Costa d’Avorio si prepara ai Mondiali del 2026 con una rosa che unisce la solidità dei campioni africani del 2024 a una novità significativa: l’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny. Il giovane talento, nato ad Aubervilliers e formatosi nelle giovanili francesi, ha espresso solo poche settimane fa il desiderio di rappresentare il paese dei suoi genitori, un passo che lo proietta direttamente sulla scena mondiale con gli Elefanti.

Bonny, che ha conquistato il titolo di Campione d’Italia con l’Inter dopo essersi unito alla squadra la scorsa estate, ha dimostrato il suo valore in questa stagione.

Ha disputato ben 46 partite in tutte le competizioni, contribuendo con 7 gol e 8 assist, numeri che ne sottolineano l’impatto e la versatilità. La sua inclusione nella lista del commissario tecnico Emerse Faé aggiunge freschezza e potenziale offensivo a una squadra già ricca di esperienza.

Tra i convocati figurano anche nomi di spicco come l’attaccante del Villarreal Nicolas Pépé e gli esterni Yan Diomandé e Amad Diallo. La metà della rosa è composta da giocatori che hanno trionfato nella Coppa d’Africa 2024, garantendo una base solida e vincente. Tra questi spiccano figure come Franck Kessié, Wilfried Singo ed Evan Ndicka, pilastri fondamentali per la nazionale ivoriana.

La rosa completa degli Elefanti per i Mondiali

Ecco l’elenco dettagliato dei giocatori selezionati da Emerse Faé per i Mondiali del 2026:

Portieri : Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos). Difensori : Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).

: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray). Centrocampisti : Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor).

: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor). Attaccanti: Simon Adingra (Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (Lipsia), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza), Nicolas Pépé (Villarreal).

La scelta di Bonny: il cambio di nazionalità sportiva

Il percorso di Ange-Yoan Bonny verso la nazionale ivoriana ha visto un momento cruciale nei primi giorni di maggio, quando la FIFA ha ufficializzato il suo cambio di nazionalità sportiva, rendendolo pienamente eleggibile per la Costa d’Avorio.

Nonostante sia nato in Francia e abbia militato nelle selezioni giovanili transalpine fino all’Under 21, Bonny ha scelto di rappresentare la nazione dei suoi genitori, un gesto di forte legame con le proprie radici.

Il commissario tecnico Emerse Faé ha accolto con favore la decisione, confermando che “Bonny ha scelto di giocare con noi” e che sarà a disposizione per i prossimi impegni della squadra, inclusi i prestigiosi Mondiali. La cerimonia che ha sancito questo importante passaggio si è tenuta presso il consolato ivoriano a Milano, alla presenza dell’ambasciatore Philippe Gauze e dell’agente del giocatore. Il via libera definitivo da parte della FIFA è arrivato l’8 maggio, formalizzando la sua nuova eligibilità e aprendogli le porte della nazionale maggiore.