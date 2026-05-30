Il concorso ippico di Piazza di Siena, in corso a Roma, è stato definito da Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute ed event director della manifestazione, come “uno dei concorsi più importanti al mondo”. Nepi ha paragonato l'esperienza di montare a Piazza di Siena a “correre a Montecarlo per la Formula 1”, sottolineando che si tratta di “un qualcosa di speciale nel curriculum di qualunque cavaliere o amazzone”. Queste dichiarazioni sono state rilasciate a margine dell’evento di presentazione del restauro della Fontana dei Cavalli Marini a Villa Borghese.

Piazza di Siena: un evento equestre di risonanza globale

L’obiettivo primario, come evidenziato da Nepi, è trasformare Piazza di Siena in un “unicum”, un appuntamento di equitazione a cui tutti aspirano a partecipare. Parallelamente, è stata rimarcata l'importanza di Villa Borghese, descritta come un “cuore pulsante della città, un cuore verde straordinario”. La visione è quella di valorizzare l'area attraverso nuove progettualità e servizi, riqualificandola per farla diventare “quel palcoscenico unico al mondo dove, oltre all’evento, si può vivere 365 giorni l’anno con centinaia di bambini che fanno attività sportiva”.

Villa Borghese: un modello di sviluppo e inclusione

Nepi ha tracciato un parallelo con Central Park, auspicando che Villa Borghese possa generare un indotto economico simile, con benefici anche per il mercato immobiliare romano.

Dal punto di vista turistico, il parco offre l'opportunità di “immergersi in un parco che narra l’Italia e Roma in maniera perfetta”. È stato ricordato che la famiglia Borghese, fin dalla sua costruzione, concepì la villa non come un luogo esclusivo, ma come uno spazio aperto “per tutto il popolo”, rendendola intrinsecamente inclusiva. Questo “posto magico” ci spinge a “cercare di fare sempre di più”, ha concluso Nepi, pur essendo abituati a vivere nel bello.

Progetti futuri per la valorizzazione della villa romana

Guardando al futuro della storica villa romana, Nepi ha delineato un piano che prevede la continuazione dei lavori sulla parte monumentale e la cura del verde. A ciò si aggiungerà lo sviluppo di nuovi servizi essenziali, quali la connettività digitale, l'installazione di arredi urbani moderni e l'introduzione di cestini per il riciclo.

Questi interventi, sebbene apparentemente semplici, rappresenteranno un “percorso di gestione futura” volto a migliorare l'esperienza complessiva del parco.

Il prestigioso contesto del Concorso Ippico di Piazza di Siena

Il Concorso ippico di Piazza di Siena, che si svolge nello storico ovale di Villa Borghese, rappresenta uno degli eventi più prestigiosi nel panorama del salto ostacoli internazionale. L'edizione attuale celebra un doppio centenario: i cento anni della Federazione Italiana Sport Equestri e l'inserimento dell'evento nell'agenda internazionale, avvenuto nel 1926. La manifestazione, in programma dal 27 al 31 maggio, accoglie cavalli e cavalieri provenienti da quattro continenti, con venti nazioni rappresentate, inclusa la Cina.

Un momento significativo di questa edizione è stata l'inaugurazione del restauro della Fontana dei Cavalli Marini, parte di un più ampio progetto di recupero delle fontane monumentali di Villa Borghese.