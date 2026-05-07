Sergio Pérez ha spiegato che la Cadillac sta crescendo in modo significativo nelle sue prime gare in Formula 1, ma deve mantenere un ritmo di sviluppo elevato per restare in lotta con l’Aston Martin.

Il team ha introdotto il primo aggiornamento al Gran Premio di Miami e Pérez è stato competitivo con diverse monoposto nelle fasi iniziali sia della Sprint sia della gara domenicale, salvo poi perdere terreno col passare dei giri. Questo lo ha portato a battagliare con Fernando Alonso e Lance Stroll, finendo per dividere le due Aston Martin in un duello che ha definito comunque positivo.

“Stiamo divertendoci con loro, soprattutto con Fernando”, ha dichiarato Pérez. “È sempre una bella cosa, perché è molto aggressivo ma anche molto corretto. Ci è mancato qualcosa... credo che abbiamo degradato un po’ troppo le gomme e penso che abbiamo scelto la dura [mescola], mentre col senno di poi sarei andato sulla soft.

“Quindi c’è qualcosa da analizzare, ma allo stesso tempo capire questo pacchetto sarà fondamentale per fare progressi in vista del Canada, perché dobbiamo comprenderlo meglio e trovare soluzioni più efficaci. Non abbiamo molto tempo, ma una delle cose a breve termine che dobbiamo migliorare è la gestione della degradazione. Abbiamo alcune idee, ma mettere insieme tutti i gruppi di lavoro sarà il compito più importante nelle prossime settimane.

“C’è ancora un po’ di lavoro da fare, ma sono fiducioso; stiamo andando nella direzione giusta. A tratti, appena inizia la degradazione, riusciamo a competere con il gruppo di centro classifica, ma loro riescono ad aumentare il ritmo molto rapidamente.

“È ancora una stagione lunga, ma abbiamo molta fretta di trovare prestazione perché sappiamo che anche l’Aston Martin continuerà a migliorare e non vogliamo rimanere indietro”.

Pérez ha aggiunto che, oltre alle prestazioni della vettura, la Cadillac può confrontarsi con il resto della griglia anche su altri aspetti, citando in particolare il lavoro ai box a Miami, dove entrambe le monoposto hanno ottenuto due tra i pit stop più veloci.

“È una grande motivazione, ma non solo loro: si tratta di migliorare noi stessi weekend dopo weekend in tutte le aree”, ha affermato.

“Il pit stop a Miami è stato incredibile, davvero un ottimo lavoro da parte del team, che dimostra che siamo in grado di fare cose importanti, quindi dobbiamo essere così in molti altri reparti nelle prossime gare”.