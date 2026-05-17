La Sir Sicoma Monini Perugia ha impresso il proprio nome nella storia della pallavolo maschile, conquistando per il secondo anno consecutivo la prestigiosa CEV Champions League. Un trionfo netto, con un perentorio 3-0 inflitto ai polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, nella cornice suggestiva dell'Inalpi Arena di Torino. I parziali, combattuti ma decisi, di 29-27, 25-18, 25-15, testimoniano la superiorità della formazione umbra, che si conferma così ai vertici del volley continentale, coronando una stagione già straordinaria.

Sotto la guida sapiente di Simone Giannelli e dei suoi compagni, la squadra ha dimostrato grande lucidità, specialmente nel primo set, un parziale estremamente equilibrato e risolto solo al quarto set-point.

Superato questo ostacolo iniziale, i perugini hanno saputo imporre il proprio gioco, prendendo progressivamente il largo nei successivi parziali. Questa prestigiosa Champions League si aggiunge a una bacheca stagionale già eccezionalmente ricca, che vanta il Mondiale per Club, la Supercoppa Italiana e lo scudetto. Un percorso europeo impeccabile, completato senza subire alcuna sconfitta, a riprova della straordinaria solidità e della costante continuità di rendimento della Sir Perugia.

L'addio vincente di Massimo Colaci

La finale di Torino ha assunto un significato ancora più profondo per il libero Massimo Colaci. Il veterano, punto di riferimento insostituibile per la difesa della Sir Perugia, ha scelto di chiudere la sua lunga e gloriosa carriera proprio con questo trionfo continentale.

Un addio da sogno, celebrato con la conquista della Champions League, che corona un percorso sportivo di altissimo livello, costellato di successi ai quali ha contribuito in modo determinante. Il suo ritiro segna la fine di un'era per la squadra, ma anche la conclusione ideale di una carriera esemplare.

Una stagione da record: il Triplete della Sir Perugia

Il cammino della Sir Perugia in questa stagione è stato a dir poco memorabile, culminato nella realizzazione di un triplete storico. Oltre alla Champions League, la squadra ha infatti conquistato il Mondiale per Club e lo scudetto, dimostrando una superiorità schiacciante su tutti i fronti. La finale contro lo Zawiercie ha ulteriormente evidenziato le doti tecniche e la resilienza mentale degli umbri, capaci di esprimere il loro miglior gioco anche nei frangenti più delicati e decisivi dell'incontro.

La straordinaria continuità di risultati e l'abilità di mantenere una concentrazione elevatissima nei match cruciali sono stati, senza dubbio, gli elementi distintivi e fondamentali per il raggiungimento di questo ennesimo successo europeo.