Il Cagliari ha conquistato la salvezza matematica in Serie A con una giornata d'anticipo, assicurandosi la permanenza nella massima serie. Un sospiro di sollievo per i sardi, mentre la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più intensa per Lecce e Cremonese. Nonostante i successi ottenuti nell'ultima giornata, entrambe le squadre restano in bilico e si giocheranno il tutto per tutto nell'ultima e decisiva sfida del campionato.

Il Cagliari festeggia la permanenza in Serie A

La squadra del Cagliari ha centrato l'obiettivo primario della stagione, garantendosi la permanenza in Serie A.

Il successo per 2-1 sul Torino è stato determinante, con le reti messe a segno da Esposito e Mina che hanno sigillato la vittoria. Questo risultato permette ai rossoblù di affrontare l'ultima giornata senza assilli, avendo già blindato la propria posizione nella massima categoria del calcio italiano, indipendentemente dagli esiti delle altre partite.

Lecce e Cremonese: una lotta salvezza ancora aperta

La corsa per la salvezza vede ancora protagoniste Lecce e Cremonese, entrambe vittoriose nei rispettivi impegni. Il Lecce ha dimostrato carattere, superando il Sassuolo con un emozionante 3-2 a Reggio Emilia, grazie a un gol decisivo di Stulic arrivato allo scadere. Parallelamente, la Cremonese ha ottenuto un prezioso successo esterno, imponendosi per 1-0 a Udine con una rete di Vardy.

Nonostante questi risultati positivi, la classifica rimane estremamente corta: i lombardi inseguono i giallorossi con un solo punto di distacco, rendendo l'ultima giornata l'arbitro finale del loro destino in Serie A.

Scenari decisivi per l'ultima giornata e il regolamento dello spareggio

L'ultima giornata si preannuncia ricca di tensione e colpi di scena per Lecce e Cremonese. Attualmente, il Lecce gode di un leggero vantaggio in classifica, ma lo scenario di uno spareggio per la retrocessione è ancora una possibilità concreta. È fondamentale ricordare che, in caso di arrivo a pari punti tra la diciassettesima e la diciottesima classificata, le regole prevedono una gara secca per determinare la squadra che retrocederà in Serie B.

Non verranno considerati gli scontri diretti o la differenza reti, ma sarà un unico match a decidere le sorti.

Analizzando il calendario, il Lecce affronterà Sassuolo e Genoa, due squadre che non hanno più particolari obiettivi di classifica, il che potrebbe offrire un percorso teoricamente più agevole. La Cremonese, d'altro canto, dovrà vedersela con Udinese e Como, sfide che potrebbero rivelarsi più complesse. Il margine minimo di un solo punto e gli impegni rimanenti rendono la lotta per la salvezza assolutamente aperta e incerta fino all'ultimo fischio, promettendo un finale di campionato ad alta intensità emotiva.