Flavio Cobolli ha conquistato l’accesso al terzo turno del Roland Garros, imponendosi con autorità sul cinese Yibing Wu. L’italiano, attualmente numero 14 del ranking Atp, ha chiuso la partita in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, confermando la sua solidità sulla terra rossa parigina. Al termine dell’incontro, Cobolli ha sottolineato le difficoltà affrontate in campo, soprattutto a causa delle condizioni climatiche: "Credo che le condizioni siano veramente difficili e giocare con questo caldo è molto complicato. Tenere la stessa energia, concentrazione e lucidità per tante ore non è facile, non è scontata.

Quindi ci stanno dei cali, capita, però è importante come uno reagisce e io ho reagito bene. Questa è stata la mia forza".

L’azzurro ha spiegato di aver modificato la sua routine per gestire al meglio le energie in vista delle sfide del torneo. "In questi giorni mi sto allenando abbastanza poco in campo. Mantengo le energie per la partita. Ieri mi sono sforzato ad andare al letto prima delle undici per provare a dormire un po’ di più, cosa che di solito non faccio. Diciamo che il sonno aiuta un po’, e poi le routine: fisio, vasca e tutto quello che riesce a fare stare bene il corpo...". Cobolli ha poi aggiunto, evidenziando l'importanza del suo team: "Sto facendo molto bene, ho i miei tempi, sono molto organizzato, anche grazie al mio team che mi aiuta molto.

E tutto questo mi dà la possibilità poi di rendere bene in campo".

Prossima sfida contro Learner Tien

Guardando avanti, Cobolli si prepara ad affrontare lo statunitense Learner Tien nel terzo turno. L’italiano ha analizzato il prossimo avversario con fiducia: "È un giocatore molto forte, sicuramente questa del Roland Garros non è la sua superficie ideale e probabilmente è la mia. Dovrò sfruttare tutto questo per portare la partita dalla mia parte. Fisicamente mi sento bene, sono preparato, pronto anche ad andare oltre i 3 set".

Il cammino di Cobolli nel tabellone parigino

Con questa vittoria, la ventesima stagionale per l'italiano, Cobolli eguaglia il suo miglior risultato a Parigi, già raggiunto nel 2025.

Il suo percorso si inserisce in una sezione del tabellone che ha visto l’uscita di molti dei principali favoriti, tra cui il sesto seed Daniil Medvedev, eliminato dall'australiano Adam Walton. Il prossimo avversario, Learner Tien, arriva a Parigi dopo aver vinto un torneo su terra battuta a Ginevra, dimostrando di essere in crescita anche su questa superficie. In caso di successo, Cobolli potrebbe affrontare agli ottavi uno tra Cerúndolo (25), Gaston, Walton o il vincente tra Popyrin e Svajda. Il percorso si fa interessante e l’italiano appare determinato a sfruttare ogni occasione per avanzare ulteriormente nel prestigioso torneo.